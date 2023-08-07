陸媒：i15系列已試產 拚8月中旬量產

蘋果（Apple）iPhone 15系列生產進展備受市場關注，中國媒體今天報導，iPhone 15系列試產已啟動，估計8月中旬全面量產，預期iPhone 15系列備貨量較去年iPhone 14系列增加。

中國媒體引述供應鏈訊息報導，今年高階版iPhone 15 Pro系列仍是由鴻海集團旗下中國富士康生產，從蘋果訂購的物料來看，iPhone 15 Pro機種占58%的物料比重，較去年同期iPhone 14 Pro型號物料占比約43%增加。

報導引述供應鏈訊息，今年iPhone 15系列備貨量較去年iPhone 14系列增加，大約在8,500萬支至9,500萬支區間。

iPhone 15系列何時亮相也備受矚目，彭博（Bloomberg）資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）於美國時間6日晚間撰文預期，iPhone 15系列可能在9月12日或13日在發表會中亮相，預估9月22日推出。

國外科技網站MacRumors日前預期，iPhone 15系列將有12項新功能或設計革新，其中高階版iPhone 15 Pro系列將採用蘋果新一代A17應用處理器設計，iPhone 15 Pro機殼系列將採用鈦金屬材質，隨機存取記憶體（RAM）容量可增加至8GB。而iPhone 15 Pro Max則將採用高單價潛望鏡設計。

此外，iPhone 15系列採用超薄邊框、支援USB-C、Wi-Fi 6E、動作按鈕（Action Button）設計、革新版超寬頻（UWB）模組、新一代光達（LiDAR）、數位SIM卡（eSIM）支援功能可在更多國家使用，也將提供容易維修的設計。