沙國調停俄烏戰爭 傳40國有共識:應尊重烏主權

沙烏地阿拉伯廣邀各國商討烏克蘭和平計畫的會議，在俄羅斯缺席但美、中、印度等約40國官員齊聚下，據傳已就關鍵要點達成共識，包括烏國領土完整應成為任何和平方案的核心。

綜合法新社和路透社報導，這場為期兩天的會議，在多個代表團歷經數小時發言和冗長的閉門討論之後，於今天晚間落幕。

一如預料，會後並未發布最終聲明，但一位歐洲消息人士表示，各方已就關鍵要點達成共識，包括尊重烏克蘭的「領土完整和主權」應成為「任何和平解決方案的核心」。

主辦方成功讓俄國以外的金磚（BRICS）國家代表與會，也就是巴西、印度、中國和南非。

上述歐洲消息來源表示，「中國積極參與」，並對再次會談一事「抱持正面態度」。

然而，巴西代表團強調，「任何實際的談判都必需廣納所有陣營」，當中也包括俄羅斯。

巴西代表團指出，「烏克蘭雖是最大受害者，但如果真的想要和平，就必需讓莫斯科當局以某種形式參與這個過程」。

俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭，雖沒有拿下烏國首都，但奪取了大片烏東領土。烏軍目前在西方國家支持下，正極力反攻以奪回失土。

烏克蘭出席今天的會議之前，已預料會中將出現緊張情勢。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在昨天播出的受訪片段中說：「我預料對話勢必針鋒相對，但真理是在我們這一方的。」

率領烏國代表團出席這場會議的葉爾馬克說：「我們有很多分歧，也聽到很多的立場，但重點是有提出了我們的原則。」

「我們的任務是讓全世界為烏克蘭團結起來。」