囤房5戶以上者補稅破億 租金所得黑數現形

台灣租屋市場長年地下化，而囤房稅2.0將給誠實申報所得的房東減稅優惠。面對外界直指「減稅哪有逃稅爽」，財政部並非沒招，官員表示，5戶以上囤房大戶租金所得查核專案已完成逾6成，合計補稅逾1億元，之後也將建檔列管追蹤。

政府端出房屋稅差別稅率2.0方案，改採全國歸戶並調高稅率，但針對出租且申報租賃所得達一定標準（含包租代管）的房東，不僅未調升稅率，更將上限稅率從現行的3.6%降至2.4%。

如果房東未申報租賃所得，囤房稅率將可能落入2%到4.8%課徵區間，也就是說，新制在設計上，希望藉降低誠實納稅房東的稅負，來減少租屋黑數情況。

不過外界指出，包租公、包租婆「精得很」，收租藏口袋不繳所得稅，是因為綜所稅率最低為5%、最高累進至40%，囤房稅率上限則為4.8%，所以寧可被當成多屋族，也不願承認是房東，也避免國稅局順藤摸瓜，摸出整條金流，更有人直言，「減稅哪有逃稅爽」。

對此，財政部官員表示，為抑制租屋市場逃稅問題，已加強查核持有多屋者的租賃所得，比如10戶以上囤房大戶專案，去年3月底完成，查核總件數1734件中，核定補稅1007件，補徵稅額9985萬元。

實務上，國稅局官員指出，租賃所得專案查核原則會先寄發輔導函，請多屋族自行填寫房子使用情形，國稅局收到回函後會審酌「合不合理」，也曾有房東在這一階段就坦白「我有出租」，自動補報可免罰。

若遇到出租機率很高的個案，國稅局將檢視水電費等資料，或實地訪視房屋使用狀況，進一步與房東談判，若堅決不承認，查金流是最終手段。

舉知名案例，台中一中商圈包租公，據了解職業是醫生，名下合計多達91戶房屋，但過去只有在2016年及2019年各申報5萬多元租金，2017年、2018年也都未申報租金所得；最終，包租公經輔導後，自動補報租金所得529萬餘元，補稅加計利息共約212萬元。

除10戶以上已查核完成，5戶以上還要繼續查，專案作業期間為去年初至今年底、全台鎖定7603件，據最新統計，截至今年上半年，已查核超過6成，其中約一半需補稅，總金額1億多元；國稅局官員表示，查核案件都會建檔列管、持續追蹤。

財政部官員進一步指出，有觀察到，平均每件補稅金額不會太高，原因是很多房東基本上沒有所得，就是靠收租，因此綜所稅不會累進到最高稅率，加上租賃所得有43%可列為必要費用扣除，「所得稅沒有想像中那麼重」，更何況，有所得理應繳稅。

已加入社會住宅包租代管的房東、或公益出租人，申報綜所稅時，每屋每月租金收入更有最高1萬5000元免稅優惠；財政部官員說，囤房稅2.0方案是經通盤考量制定，房東若走公益出租，房屋稅率維持1.2%、不受新制影響，所得稅方面也不用太擔心，因為算下來全年租金收入可享18萬元免稅額。