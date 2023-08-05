景氣差救供電? 台電:用電尖峰為10年次高

媒體稱景氣差救了供電危機，台電今天發布新聞稿駁斥，指今年傳統用電尖峰未過，但至今最高瞬間用電量，仍創下10年來的第2高，較2016年當年度最高用電量更是增加約1成。

台電說明，近年透過新設機組及再生能源加入，以及時間電價、需量反應、夜尖峰因應作為等措施，確保尖峰用電備轉容量率維持8%以上，力求供電穩定。

台電指出，今年至今，最高用電量出現在7月11日的3960.8萬瓩，僅次於去年的全年最高瞬時用電量、7月22日的4074.8萬瓩；雖比去年下降，但還是近10年來次高，且與2016年全年最高瞬時用電量、7月28日的3619.9萬瓩相較，成長約1成。

台電指出，2022年俄烏戰爭導致煤價高漲，汽電共生業者不發電，反而使用台電電力，一來一往造成負載異常偏高，考量此因素，2023年負載成長仍在合理範圍。

為因應2016年5月的近年最低備轉容量率1.64%，台電表示，近年已有林口、通霄、大潭、大林及民營嘉惠電廠等新增機組陸續上線，從2016年至2022年總計增加約778.9萬瓩；同時，國內積極發展再生能源，2022年太陽光電裝置容量已增加至972.4萬瓩，為2016年的7.8倍，風力發電裝置容量已增加至158.1萬瓩，為2016年的2.3倍。

台電指出，不僅機組上線多，空氣污染減少更多，綠能優先、燃氣搭配，並大減舊型亞臨界燃煤機組使用，台電公司全火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，削減率達6成，讓近年穩定供電同時，也可兼顧空污改善的需求。

台電強調，將持續調整調度策略，以抽蓄機組為例，主要調整為白天抽水儲能、夜間放水發電的模式，因應晚間6至9時、共3小時的夜尖峰供電需求，並靈活運用抽蓄水力、時間電價及輔助服務等彈性措施，配合精進傳統機組調度策略，維持穩定供電。

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