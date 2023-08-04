亞馬遜峰會 將聚焦森林可持續發展

亞馬遜峰會將於8日和9日在巴西北部城市貝倫（Belém）舉行，預計將有來自15個國家的代表出席，討論森林可持續發展和國際應對氣候變化的合作。

亞馬遜峰會旨在為這個地區的可持續發展制定政策和戰略。在此之前，巴西和其他亞馬遜國家的社會運動、研究中心和政府機構代表將於4日至6日舉行的「亞馬遜對話」活動中，討論重建可持續發展的公共政策，結果將在亞馬遜峰會提出。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示，亞馬遜地區各國需要採取統一政策，避免森林砍伐，保障居住在那裡的2800萬人的生活，與會各國代表應協調一個共同立場，於今年底在阿拉伯聯合大公國舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）提出。

氣候觀測站（Observatório do Clima）溝通協調員安吉羅（Claudio Angelo）指出，這次峰會是透過環境外交為亞馬遜地區國家定位的重要一步，其中巴西和哥倫比亞非常積極，主動吸引外國投資解決氣候危機。

安吉羅表示，這次峰會最後聯合聲明內容將不同以往的一般性宣言和合作原則，將更具實質性，除了要求制定國家間合作協定外，還將強調需要制定安全戰略和打擊日益猖獗的組織犯罪。

安吉羅指出，除了科學合作外，巴西還試圖將森林零砍伐的敘述載入聯合聲明，亞馬遜峰會只是魯拉政府透過環境外交為國家在國際上定位的第一個環節，今年底巴西接任G20（20國集團）輪值主席國，也將聚焦於可持續發展、環境和應對氣候變化等議題。

安吉羅表示，面對氣候緊急情況、極端和不受控制事件越來越頻繁發生，舉行多邊會議的目的正是建立共識，提高解決氣候危機的雄心，並在此過程將巴西重新定位為環境領域的領導者之一。（編輯：陳惠珍）1120804