美股收黑 科技股疲軟 法人:台股恐續修正

美股收黑，台股3日因颱風卡努來襲休市1天，今天恢復開市，台股2日下跌319點收在16893點。法人指出，美科技股高通財報不佳、蘋果iPhone銷售低於預期，台股科技族群可能持續修正，大盤不排除回測季線支撐。

美股主要指數收黑，延續國際信評機構惠譽（Fitch）調降美國長期信用評級後的跌勢，道瓊工業指數下跌66.63點或0.19%，以35215.89點作收，標準普爾500指數下滑11.50點或0.25%，收4501.89點。

科技股那斯達克指數下跌13.74點或0.10%，收13959.71點，費城半導體指數小跌3.52點或0.09%，收3708.08點。

颱風卡努來襲，台股3日休市1天、今天恢復開市，2日台股加權指數因AI概念股重挫回檔，加上金融股走跌，終場下跌319.14點，收在16893.73點，成交值新台幣4483.53億元。三大法人自營商賣超147.12億元，投信買超4.73億元，外資及陸資賣超213.09億元，合計賣超355.48億元。

在台指期淨部位，三大法人2日淨空單增加6153口至11272口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5653口，留倉部位轉為淨空單5327口。

本土期貨法人指出，台股2日以長黑K再度跌破月線約17067點和萬七支撐，新台幣續貶，技術面短均與月線轉彎頭向下，美科技股高通（Qualcomm）財報遜於預期、蘋果（Apple）iPhone銷售不佳，台股科技族群可能持續修正，加上台指期夜盤續下探，大盤今天不排除回測季線約16753點支撐。

上市櫃公司陸續公布第2季財報和7月自結營收，宏碁第2季稅後淨利13.92億元，季增170.2%，單季每股稅後純益0.46元，上半年累計EPS 0.64元。

王品集團第2季稅後淨利3.6億元，每股盈餘4.84元，單季營收、獲利寫下歷史次高；累計上半年稅後淨利7.4億元，每股盈餘9.85元，高於過去9年全年獲利。

IC載板大廠南電上半年稅後獲利38.98億元，每股基本純益6.03元，其中第2季稅後獲利15.72億元，是10季來低點，季減32.3%，每股基本純益2.43元。