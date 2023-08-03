被挪用600億 恒大物業恢復交易暴跌47%

「恒大系」唯一賺錢的恒大物業，此前被母公司中國恒大集團挪用人民幣134億元（約新台幣600億元）遭重創，今天在港交所恢復交易，股價暴跌47%，市值距離最高點已蒸發港幣1931億元。

綜合第一財經、東方財富等陸媒報導，恒大物業是目前恒大系中唯一有盈利的上市公司。在過去兩年，中國恒大合計虧損超過8100億元，恒大汽車虧損超過840億元。但母公司爆發財務危機後，恒大物業遭挪用資金。

恒大物業的停牌始於2022年3月21日，當時正值2021年財務報告審核，恒大物業發現公司有約134億元存款，為協力廠商提供的質押保證金已被相關銀行強制執行。恒大物業開啟對該事項的調查並正式停牌。

恒大物業昨晚公告稱，已滿足了聯交所六大復牌指引，今天復牌。其中包括公布遲遲未刊發的2021年度財報、2022年中報以及2022年度財報；對公司134億元的質押擔保被相關銀行強制執行進行獨立調查並公布結果。

根據恒大物業的調查報告，2020年12月28日至2021年8月2日期間，恒大物業的6家附屬公司透過8家銀行，為協力廠商融資提供存款質押，相關資金透過多種管道劃轉至恒大集團。此後，該質押擔保期限屆滿，因觸發質押權實現條件，相關銀行劃轉了合計134億元存單存款。

恒大物業稱，知悉該買押擔保後，立即展開內部監控檢討、人員調整等補救措施，並接受獨立調查委員會建議，落實各項救濟措施，持續向協力廠商及恒大集團展開追償工作。

不過，恒大物業方面也與核數師上會栢誠方面確認，暫未與恒大集團達成償還方案，管理層評估了款項的可收回性，對134億元應收款項進行了全額撥備。這也意味，恒大物業這筆帳難以追回。

相對恒大汽車和恒大集團的巨額虧損，恒大物業是唯一賺錢的。財報顯示，2022年度營業收入達到118.1億元，毛利潤27.19億元，淨利潤14.79億元。

2021年2月17日，恒大物業迎來了股價最高峰，總市值港幣2062億元（約新台幣8372億元），此後便一路下跌。2022年3月21日停牌當天，股價僅剩2.3元，總市值大幅縮水為249億元。

恒大物業今天復牌，開盤即暴跌逾4成，最高跌逾5成；下午收盤報1.21元，慘跌47.39%，市值只剩130.81億元，距離最高點跌掉1931億元。這也顯示投資者認為恒大物業經營存在重大不確定性，質疑能否維持當前的盈利狀態。

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