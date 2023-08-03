颱風卡努來襲 暴風圈下午過後可能觸陸

氣象局今天表示，由於導引氣流不明顯，颱風卡努速度緩慢，路徑上也有不確定性，甚至會有不規則路徑出現，暴風圈觸陸時間預估在下午過後，但仍要再觀察。

根據中央氣象局觀測，颱風卡努今天上午8時的中心位置在北緯26.5度，東經124.7度，即在台北的東北東方約360公里的海面上，以每小時5轉9的速度，向西轉東北前進。

氣象局表示，根據最新資料顯示，第6號颱風卡努目前中心在台北東北東方海面，向西轉東北移動，其暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。

氣象局預報員徐仲毅指出，預計颱風卡努今天晚間到深夜最靠近台灣，之後就會向東北方向迴轉，但由於導引氣流不明顯，移動路徑上仍有不規則的機會，暴風圈預估下午過後有機會觸陸，但還要再觀察。

徐仲毅指出，今天新竹以北、宜蘭、恆春半島、綠島及蘭嶼風力會較明顯，預估蘭嶼及綠島有11到12級強陣風，基隆北海岸、東北角有10到11級強陣風，新竹以北及恆春半島沿海空曠地區有9到10級強陣風，大台北地區、宜蘭、台東、屏東沿海空曠地區及澎湖也有較強陣風。

降雨方面，徐仲毅說，今天上午到下午北部雨勢持續，尤其北海岸的雨勢較大，新竹、苗栗接近山區的地方也要留意降雨。徐仲毅提醒，由於西南風增強，離颱風卡努較遠的西南部晚間過後的雨勢可能比北部更為明顯，山區有局部大雨或豪雨發生機會。

至於明天是否有達到停班、停課的標準，徐仲毅說，目前預計今晚到明天清晨的風力大小會持續，白天過後颱風卡努慢慢遠離台灣，風力轉小，但因為導引氣流不明顯，卡努路徑仍有不確定性，是否放颱風假還是要尊重各縣市政府的決定。