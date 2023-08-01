不滿挨批仇恨言論增加 X喊告獨立研究員

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）擁有的社群平台X揚言控告一群獨立研究員；據他們研究，自從這個平台去年被馬斯克收購之後，仇恨言論就愈來愈多。

馬斯克近期將去年收購的社群媒體「推特」（Twitter）更名為X。

美聯社報導，一名代表X的律師7月20日致函「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate），揚言要對這個非營利組織的仇恨言論和內容審查研究採取法律行動。

這封信指稱，對抗網路仇恨中心的研究似乎意圖「利用煽動性主張把廣告商從平台上趕走，藉此傷害X的業務」。

馬斯克自稱絕對力挺言論自由，他歡迎白人至上主義者和否認2020年大選結果的人重返平台，但他有時對於批評他本人或公司的言論非常敏感。

對抗網路仇恨中心在美國、英國都設有辦公室，經常針對X、TikTok或臉書（Facebook）等社群媒體平台上的仇恨言論、極端主義或有害行為發表相關報告。

對抗網路仇恨中心已發表多份批評馬斯克領導風格的報告，內容指出，自馬斯克收購X後，平台上反對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）群體的仇恨言論和有關氣候的錯誤資訊愈來愈多。

X的律師史派洛（Alex Spiro）在信中特別挑出一份今年6月的報告，內容提到X沒有移除違規用戶的新納粹和反同內容。

史派洛在信中質疑研究員的專業，指控對抗網路仇恨中心企圖傷害X的聲譽。信裡還指稱，對抗網路仇恨中心從X的競爭對手那裡收取資金，但沒有舉證。對抗網路仇恨中心也發表過批評TikTok、臉書和其他大型平台的報告。

對抗網路仇恨中心創辦人兼執行長阿邁德（Imran Ahmed）今天告訴美聯社，他的團隊長期研究社群媒體、仇恨言論和極端主義之間的關係，從未接獲其他科技公司的類似反應。他說，對抗網路仇恨中心批評的對象通常會為自己辯護，或承諾會處理所有被指出的問題。

阿邁德說，他擔心，如果X這次的反應嚇跑其他研究這個平台的研究員，可能會引發寒蟬效應。他也擔心其他產業模仿這種做法。

阿邁德說：「社群媒體公司大動作針對獨立研究員，這種事以前從未發生。馬斯克這是公開宣戰…如果馬斯克成功封住我們的嘴，接下來就輪到其他研究員了。」

史派洛和X方面則尚未回覆記者提問。

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