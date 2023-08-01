無薪假人數仍破萬 金屬機電占逾5,000人

勞動部今天公布最新減班休息人數計1萬330人，其中金屬機電業占逾5,000人。勞動部指出，本期有輪胎大廠結束實施600多人，製造業外銷主力資訊電子工業則維持穩定。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計654家，實施人數1萬330人。較7月24日公布的實施家數625家，實施人數1萬575人，本次家數增加29家，人數減少245人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，今天公布的減班休息數據可看到實施家數增加、人數減少，背後就是因為有大規模事業單位停止實施；其中最大的是先前實施600多人、期間約1個多月的輪胎大廠，因訂單回穩，在7月底停止實施。

不過金屬機電業仍有增加情況，黃維琛指出，有2家工具機廠商分別實施100多人和80多人，也是因國外消費訂單減少問題，在1、2年前曾實施過，這次再與勞工協議實施。

本期製造業實施人數仍有8,130人，黃維琛分析，整體而言多數廠商都是每週休息1到2天，其中金屬機電業實施人數破5,000，包含工具機零組件上下游、金屬製品等廠商受影響最大，須持續觀察國外景氣變化是否能緩過來。

不過黃維琛也指出，台灣製造業外銷主力在資訊電子工業，目前資訊電子實施狀況共39家、1,388人，都是小規模事業單位，整體沒有太大變動，因此評估仍是穩定狀況。