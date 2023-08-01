俄烏戰爭未見盡頭 9月G20峰會恐陷僵局

俄羅斯總統蒲亭可能出席9月在印度召開的G20（20國集團）領袖峰會，屆時會後聯合聲明有關俄烏戰爭內容是否能達成結論，以及會中相關的討論和爭議，恐讓峰會及各國關係陷入僵局。

巴西將在今年12月接任G20輪值主席國。巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府擔心接手G20有關俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的爭議性決議，希望G20儘快確定俄烏戰爭問題的處理方式。

如此一來，巴西就能在擔任輪值主席國期間將重點放在糧食不安全、可持續發展與多邊體系改革等優先事項。

據美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，印度正在考慮蒲亭前往新德里與會的可能性，但不知道該怎麼做才能避免尷尬。

與將於8月主辦金磚國家（Brics）峰會的南非不同，印度不是國際刑事法院（ICC）簽署國，所以蒲亭出席在新德里舉行的峰會沒有被捕風險，而且他已經發出打算前往的訊息。

如果蒲亭真的出席G20峰會，美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）很可能拒絕與蒲亭同台，傳統峰會開幕大合照也可能取消。

問題在於G20成員國對俄羅斯立場尚未達成共識，印度對譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭的聯合國決議採取棄權立場，並進口西方國家已停止購買的俄羅斯石油和煤炭。

中國也與俄羅斯站在同一邊，反對2022年11月在印尼召開G20峰會聯合聲明內容。此外，當時俄羅斯由外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表出席G20峰會，他在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）開始透過視訊會議發言時即起身離開會場。

巴西政府希望各國因俄烏戰爭造成的僵局，能在新德里召開的峰會之前解決，而不是將問題留給擔任下屆輪值主席國的巴西。

巴西認為，與其把時間和精力耗費在解決各國分歧的問題，不如將精力投入到可持續發展、環境和應對氣候變化；對抗飢餓、糧食不安全和社會不平等；改革聯合國安全理事會、國際貨幣基金和世界銀行等多邊體系的管理。