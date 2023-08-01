雞蛋也要革命 蛋業飼養與消費新趨勢曝

雞蛋也要革命 《全球中央》雜誌探討產銷趨勢

台灣有2118場蛋雞場，普遍面臨蛋農老化、投資與創新意願低、飼養方式和觀念與世界脫節的難題。《全球中央》雜誌8月號封面故事深入探討蛋業轉型困境與國外飼養與消費新趨勢。

無蛋不歡的台灣人，一年要吃80億顆雞蛋，帶動蛋雞產業年產值達新台幣220億元。然而，今年初在禽流感、飼料價格高漲多重因素影響下，全台上演缺蛋危機，暴露蛋雞產業韌性不足的困境。

反觀國際，地小人稠的新加坡，產官致力科技產蛋，兼顧動物福祉下，目標是滿足五成市場需求。半乾旱土地的以色列，運用基因科技這項農業奇兵，提升養雞產業競爭力。

善待動物已是普世價值，動物福利更是永續食物生產系統的關鍵。歐盟27個國家嚴格規範籠飼、平飼與放牧蛋雞飼養標準，每顆蛋也有專屬身分字號。但台灣有八成蛋雞場仍為格子籠，與國際趨勢背道而馳。

蛋雞產業要升級轉型，消費者也要改變觀念。學者楊文欽指出，雞蛋要品質，就要分級，不同計價非常重要，「你不可能每天只想要平價蛋，卻要農民都不賺錢，幫你承擔風險」。

封面故事〈雞蛋革命〉帶您一同了解台灣雞蛋產業的辛酸與困境，同時借鏡新加坡、以色列與法國的經驗，看他們在全球缺蛋風暴時如何應對，打造堅韌、永續的產業轉型升級之路。

拜登政府2月初派軍機擊落漂到美國的中國偵察氣球，原本將動身訪中的國務卿布林肯也取消行程。自此，美中高層溝通管道中斷，兩國在全球軍事與經濟競爭日益激烈，雙方關係如同陷入「死亡螺旋」。

美中戰機與戰艦5、6月間分別在南海、台海發生「近距離接觸」事件，將兩國緊張對立局勢推升到最高點，美中都擔心事態發展失控，終於促成布林肯6月訪問北京。但避免兩國失控的護欄在哪裡，至今依然無解。

專題〈漂流的美中關係〉全方位解讀布林肯重啟接觸之旅的轉折與影響，並盤點韓國、菲律賓、歐盟、中亞與中東國家在美中競逐下的抉擇，讓你掌握瞬息萬變的國際情勢。

本期〈看世界〉來趟「藝遊未盡」之旅，一同漫步在紐約威廉斯堡、巴黎山丘蒙馬特區、馬德里普拉多大道、特拉維夫老街區、曼谷昶隨創意園區、伊斯坦堡古董街與台北寶藏巖藝術村，感受濃濃文藝氣息。

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