美股續漲 台股觀察主流AI族群能否回穩

台股指數創波段高點後放量拉回，尤其是AI概念皆殺長黑，不過指標輝達（Nvidia）股價表現仍穩。法人表示，台股能否維持高檔震盪，守住月線17071點支撐，關注AI概念股是否連續重挫，以及是否有新的次族群躍升主流。

大型科技企業財報陸續登場，聯準會升息止步機會濃，美股4大指數小幅收漲，道瓊工業指數上漲100.24點或0.28%，收35559.53點。標準普爾指數小漲6.73點或0.15%，收4588.96點。那斯達克指數上揚29.36點或0.21%，收14346.02點。費城半導體指數小升9.87點或0.26%，收3861.63點。

AI概念指標股輝達（Nvidia）股價小跌0.04%，收在467.29點，超微（AMD）上漲1.27%，收在114.4元，特斯拉（Telsa）則上漲0.37%。

法人表示，AI概念股這波漲勢已大，出現拉回修正為正常走勢，且目前台股指數僅落於5日均線之下，仍穩於月、季、半年線之上，多頭趨勢仍未受到破壞，可觀察近日AI概念股走勢是否能盡速扭轉下跌趨勢。

另外，美國、台灣企業即將進入公布財報的旺季，近期股價創高的個股將面臨基本面的檢視，期間企業的上半年獲利數字，以及對於第3季的展望，都是值得留意的影響因素。