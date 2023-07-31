興勤越南廠2025量產 非大中華區業績喊衝

保護元件廠興勤電子今天表示，越南廠預估2025年第3季進入量產階段，規劃到2025年，大中華區以外市場業績占比要從去年的25%提升至40%。

興勤下午受邀參加券商舉辦法人說明會，觀察庫存狀況，興勤指出，集團庫存從去年8月至今，已減少約28%。

興勤積極提升毛利率表現，內部規劃成熟型產品進行生產基地移轉，移往人工及電力較有優勢區域，此外高客製化傳感元件透過材料系統整合、自動化提升及移往人工成本較低區域生產，以降低生產成本。

興勤也擴展大中華區以外的海外市場，去年非大中華區市場占興勤整體營收占比約25%，目標規劃提升至40%。

興勤表示，目前中國大陸和台灣在內的大中華區占興勤整體業績比重約75%，到2025年相關占比要調整至60%，到2025年，美國占比要從去年的3%提升至8%，東南亞市場占比要從去年的8%提升至17%，主要以越南市場為主。

在越南廠布局，興勤指出，今年到明年規劃廠區建設和設備整理進駐，預估2025年上半年進行員工訓練，2025年第3季進入量產階段，至於台灣高雄廠擴充車用產線，預估今年下半年可就位。

從市場應用來看，興勤也積極提升車用占比，預估到2025年，車用占興勤整體業績占比要到18%，加上工控，車用和工控占比要提升至30%，電源相關占比提升至30%。

在電動車布局，興勤指出，保護元件角色越來越重要，興勤已切入充電樁、加熱器、先進駕駛輔助系統（ADAS）、電池管理系統（BMS）等應用。法人表示，電動車占興勤業績占比約6%，到2025年電動車占比可提升至9%、上看1成。

根據資料，去年車用占興勤整體業績比重約12%，工控占比約8%，電源和能源占比約25%，3C產品（通訊、消費電子、電腦）占比約18%，家電和照明占比約19%，醫療和其他占比約18%。

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