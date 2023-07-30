台灣科慕將裁259人 桃市府7/31勞資調解

桃園市勞動局今天指出，依據台灣科慕股份有限公司大量解僱計畫書，資方將於9月30日起分批資遣259名員工，已要求資方不能提前資遣員工，市府31日召開勞資調解，確保勞工權益。

媒體報導，台灣科慕股份有限公司觀音廠將在8月1日結束營運，但遲至28日才通知員工關廠計畫，引爆勞資爭議；桃園市產業總工會在臉書（Facebook）發文表示，已協助科慕工會召開臨時會員大會。

桃園市政府勞動局發布新聞稿表示，28日派員前往台灣科慕公司訪視，了解公司實際資遣情況、督促遵守法令、提供求職轉介及申請失業給付等資源，都是為了協助勞工，絕非協助台灣科慕補件。

勞動局指出，28日收到台灣科慕公司的大量解僱計畫書，依據計劃書內容公司預計於60天後、即9月30日起分批解僱員工，勞動局要求公司務必遵守解僱計畫書內容，不能提前資遣員工。

有關勞資協商，勞動局表示，科慕工會28日下午召開完臨時會員大會後，隨即安排將於31日召開勞資調解會議，後續自治協商會議，勞動局也會與工會保持聯繫，協助勞工爭取權益。

至於台灣科慕公司未與工會協商即無預警關廠影響員工生計，勞動局指出，台灣科慕應善盡社會責任，在後續的勞資協商中能體卹員工多年辛勞，給予員工適當補償。

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