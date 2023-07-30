8月財報密集公布 法人：盤面仍聚焦AI

英特爾財報優於預期，帶動費半強漲逾2%，美股主要指數全數收高；法人表示，目前外部環境有利股市多頭，下半年基本面有望逐步落底好轉，8月進入財報密集公布期，個股震盪加劇，盤面仍聚焦AI族群。

28日台股早盤開小紅後，一度翻黑並下探17200點以下，但隨後在AI、半導體等相關主題相繼發揮撐盤作用，指數逐漸震盪翻紅，終場上漲51.11點，收在17292.93點，成交量3811.12億元，周線翻紅。

安聯投信台股團隊表示，整體來看，目前半導體復甦進度還是有些不如預期，但大方向，只是庫存還在繼續調整，終端需求如消費性電子，還是比較疲軟，焦點仍在AI相關；隨著第二季財報陸續揭曉，儘管AI占比有限，但部分受惠AI發展的企業，毛利率拓展確實具備發展潛力，值得留意。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，目前外部環境有利股市多頭，美國第二季GDP成長超過預期，國際貨幣基金（IMF）再度上修全球GDP預估值至3%，反映經濟持續復甦。台灣製造業廠商最新對未來6個月展望指數大幅回升6.7個基點至44.9，主要看好美國通膨降溫，升息趨緩，以及進入下半年季節性新品備貨需求啟動。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，AI相關還是主流，加上基本面有望逐步落底，無論是全球或台灣下半年經濟皆有機會逐步好轉，在此中長線趨勢之下，對台股具正面支撐作用；另受惠於今年台股基本面已逐步改善，外資並關注AI可望推動科技股2024年進一步的獲利增長，亦有望挹注市場信心。

孫傳恕分析，眼見台股指數站上短中長天期均線之上，多頭趨勢不變，搭配KD指標交叉向上，只要AI動能不熄火，短線有機會挑戰前高，半導體、伺服器包括ABF、組裝、散熱，以及高效能運算、資料中心、AI及CoWoS為主要關注方向。

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