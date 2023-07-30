小池百合子任期倒數 是否連任受關注

日本東京都知事小池百合子第2個任期屆滿倒數1年，外界關注她是否會在明年夏天舉行的知事選舉尋求第3任。相關人士目前認為答案是肯定，這也讓其他政黨對提名參選人抱持觀望。

日本時事通信社報導，小池2016年擊敗自民黨與公明黨等推薦候選人，首度當選東京都知事，並在2020年拿到史上第2高票的約366萬票，以「壓勝」（壓倒性勝利）之姿成功連任。

小池在第2任內不僅經歷COVID-19疫情擴大，還面對中央政府發布「緊急事態宣言」下的東京奧運與帕運。致力東京都「脫碳」的她，也提出制訂強制新建住宅等設置太陽能光電板的新制度。

小池在育兒政策同樣傾注全力，除推出家中第2個小孩免費托育的政策，還將從2024年1月起「不排富」發放每個小孩每月5000日圓（約新台幣1110元）津貼。東京都政府相關人士說，小池可能會在2024年度原始預算案中提出大膽政策。

現年71歲的小池7月21日在例行記者會上談到「第3任」時並未明確回答，僅說「我明白大家想要我說些什麼，但目前希望將全力放在改善東京都政等方面」。

不過，小池擔任特別顧問的地方政黨「都民第一會」幹部說，小池會以尋求連任為前提進行準備；立憲民主黨籍東京都一名議員也說，「我看十之八九會出馬」。

自民黨東京都黨部2020年雖然一度想要推出參選人，但最後仍放棄提名，開放黨員自主投票；面對2024年夏天的選戰，自民黨籍東京都議員說，目前黨內完全沒有動作。

至於在今年春天的統一地方選舉（類似台灣九合一地方選舉）中斬獲不少席次的日本維新會，則有意單獨提名參選人，意圖擴大在東京的政黨勢力。