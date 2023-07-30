投資「一籃子股票」ETF夯 專家提醒3迷思

近幾年ETF竄升為市場主流，也掀起國人從「存股」轉向「存ETF」風潮，推動國內ETF規模達到新台幣3.06兆元，從台股到債券再到海外市場一應俱全，投資人看得眼花撩亂之餘，專家提醒投資ETF有3大迷思。

根據投信公會資料統計，20年來市面上ETF檔數已達240檔，其中台股ETF有40檔，高股息主題ETF就有11檔，至於債券ETF也有80檔之多。

五花八門的ETF商品，讓原本以為只要選「一籃子股票」的ETF就能無腦存股的投資人，再度陷入「選擇」窘境。

專家建議，挑選ETF還是必須先了解產品屬性是否符合自己的需求。除了先確定產業趨勢、股票、債券、商品、貨幣型、配不配息等大方向外，挑選時也要注意三大迷思。

第一個迷思是配息頻率愈高愈好。專家表示，近來高配息ETF受到市場追捧，高股息ETF整體規模突破3000億，熱門ETF受益人數更達百萬人，抓住投資人愛「配息」，投信業者紛紛推出「季配息」、「月月配」等產品。但ETF跟股票一樣，一旦沒有填息，領的股息就像是左手換右手，沒有真正入袋，而且也有貼息風險。

專家特別提醒，配息頻率增加，某方面就是停利次數也增加，如果想要追求長期或波段台股報酬，高配息頻率反而不利，尤其不需要每月現金流者，領息後再將配息投入，反而增加交易成本。

第二個迷思是發行價愈便宜愈好。專家指出，有些業者發行新產品時主打發行價比較便宜，但事實上這些新發行ETF買的股票，跟其他ETF持有股票的價格是一樣的，股票漲跌對於新、舊ETF的影響是一樣的。

專家舉例，現在發行追蹤AI相關ETF，雖然單位價格訂在10元或15元，但基金現在要買NVIDA、緯創、廣達這些AI族群標的，就必須用目前幾乎檔檔創高的價格買進，其實關鍵在買進的時間點，同一時間點只要追蹤的標的條件雷同，價值立足起跑點是對等的。

換句話說，股票上漲5成，那10元的ETF會變成15元，20元的ETF會變成30元，沒有所謂10元漲到15元只漲5元比較簡單，20元漲到30元要漲10元比較難。

第三個迷思是殖利率愈高愈好。專家分析，台股近5年平均殖利率約4%水準，高股息ETF透過選股邏輯挑選高股息標的，能配出6%到8%年化配息率已是很了不起。

但有些標榜超高配息率，業者為了衝刺漂亮的配息率，推出頻頻換股交易高股息標的的ETF，投資人要先認清，只要沒有填息，就是「賺了股息，賠了價差」，得不償失，在選擇上填息能力必需列入首要條件。

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