離岸風電選商容量擬上修 業者籲維持得標數

對於離岸風電區塊開發3-2期擬放寬單一風場容量上限至1G，國產化任務也增加彈性，開發商普遍支持彈性做法，但有業者提醒，規模加大恐增加專案融資難度，建議得標家數維持不低於6家。

區塊開發3-2選商規則即將出爐，單一風場容量上限擬增至1G，並依照選商序位分級遞減；產業關聯政策也增加彈性，取消統一6成國產化基本門檻，改為自選制，意即，若欲獲得前面排序，需負擔更高程度國產化。

對於容量放寬，有開發商樂見其成，認為規模經濟有利於風場建設；但有部分業者認為，隨國內外銀行對風場融資轉趨保守，加上國際銀行亞太融資量能有其上限，風場規模過大反而不利於專案融資。

除了融資困難度增加，有業者指出，領海內風場空間有限，建議單一案場不宜過大，家數不應低於6家，才不致讓開發風險過度集中。再者，俄烏戰爭後，建置成本節節攀升，例如風機去年漲3成、今年持續漲價，即便單一風場規模加大，恐也很難真正壓低成本。

此外，為了最大化海域空間使用，開發商呼籲能源局嚴格把關開發商申請容量，務必對海域配置做有效率分配，同時善用畸零空間，如有整併500MW以下風場，可給予加分獎勵。

國產化部分，業者認為，考量國內供應商量能限制，支持國產化有一定程度彈性，但不希望和3-1規則相比變動太大。另有業者直言，「國產化是真的放寬，還是變相又要刁難開發商」，仍待後續公告規則才知曉，盼能源局儘早公布。

此外，有業者建議，3-2期應將履約與財務能力都納入名次評比指標，而非單看國產化執行程度。