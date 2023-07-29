面板漲價需求增 友達、群創第三季拚轉盈

面板報價續漲，友達、群創公布第2季財報，虧損都較第1季明顯縮小。分析師認為，7月報價續漲，有利面板廠第3季單季轉虧為盈。

面板廠友達光電日前舉行法人說明會，公布第2季合併營收新台幣633.2億元，較第1季增加23.7%；第2季歸屬母公司業主淨損48.1億元，每股虧損0.63元，虧損較第1季大幅縮小；群創日前公布第2季稅後淨損約57億元，基本每股損失0.6元，虧損也較第1季大減。

國際數據資訊公司（IDC）資深分析師陳建助接受電訪表示，中國面板廠未如往年大幅擴充產能，卻嚴格控管產能，是近來面板價格能夠止穩後上漲的重要因素。台廠更是秉持有接單才生產的原則，經過幾季調整，面板價格繼第2季明顯上漲後，進入第3季的7月價格已足以讓面板廠有獲利機會。

陳建助解釋，7月電視面板價格明顯上漲，預期8、9月續漲，即便第4季價格回跌，跌勢也不大，面板廠仍有單季獲利的機會。所以如無意外，面板廠今年下半年獲利彌補上半年虧損後，全年仍有機會呈現小虧、損平或獲利。

他強調，面板報價續漲，面板廠在今年第3季出現轉盈的機會，但面板產業景氣循環仍然持續，只是預期這波漲勢回跌之際，也不至於像先前重跌，面板廠還是可維持獲利機會。

他預期，面板業景氣循環下，面板廠嚴控產能，自今年第3季到明年第1季，連續3季都可望持穩，直到明年第2季才可能是需要再評估的時點，但今年第3季到明年的面板價格波動應該在合理範圍，對面板廠而言，明年應該還有機會是不錯的一年。

集邦科技研究副總經理范博毓認為，進入第3季後，電視品牌對面板採購動能持續增強，預計將季增7至8%。因需求增加，面板廠對漲價的信心也更充足，對於第3季力拚電視面板轉虧為盈的態度也更加堅定。

延伸閱讀

需求看增 群創、彩晶業績起舞

群創：下半年營運可望更優

LCD面板供給、需求端齊步改善

全球面板業巨變！陸關鍵領域崛起 韓緊張了

友達法說報喜 面板3虎齊高歌