Fed7月升息後 台股聚焦美台企業財報題材

台股由人工智慧（AI）題材帶動，近14個交易日上漲640.13點，指數逼近17300點。法人認為，美聯準會（Fed）7月升息1碼後，升息議題暫告一段落，短線股市將聚焦美、台企業財報。

美國6月通貨膨脹降溫，美股美東時間28日收紅，道瓊工業指數終場上漲176.57點，或0.50%，收在35459.29點。標準普爾500指數上漲44.82點，或0.99%，收在4582.23點。那斯達克指數上漲266.55點，或1.90%，收在14316.66點。費城半導體指數上漲83.495點，或2.22%，收在3851.762點。

台股28日收在17292.93點，上漲51.11點，成交金額新台幣3803.93億元，加計盤後交易約3855.95億元，週線上漲262.23點，漲幅約1.54%。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，美聯準會7月升息1碼之後，下次利率會議時間落在9月，理論上市場對美升息影向可以暫時拋開，但8月初將公布的美非農就業數據，仍將因市場揣測其對聯準會後續政策方向，進而影響股市表現。不過，短期內美、台企業財報對股市的影響還是觀察重點。

黃國偉認為，AI題材帶動台股這波漲勢，電子股仍可望持續吸引市場資金，電子股第3季表現可望優於第2季，但傳統旺季恐怕不如以往。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪指出，從技術面來看，台股5、6、7月k線均收紅，自底部上漲逾兩成，呈現中期多頭格局。

朱成志說，輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳來台，帶動AI概念股強漲；超微（AMD）執行長蘇姿丰來台再掀一波AI股漲勢，台股在AI浪潮帶動下，5、6、7月K線連紅。

他解釋，輝達股價今年以來勁揚214%、超微也漲71%，對應到台股的供應鏈股票漲勢也相當明顯，輝達概念股漲較多；預期AI概念股短線仍將主導台股盤勢，其他股票則是輪動。

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