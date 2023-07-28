台股本周漲1.54% 造紙類股勁揚8.17%最多

台灣證券交易所公布統計，今天台股收在17292.93點，較上週上漲262.23點，漲幅約1.54%；造紙類指數上漲8.17%，漲幅最大，電機機械類指數下跌2.52%最深。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣54兆3174.69億元，較21日增加8204.03億元，增幅約1.53%。

證交所說明，本週未含金融類指數上漲219.86點，漲幅約為1.49%，未含電子類指數上漲193.99點，漲幅約為1.06%，未含金融電子類指數上漲100.55點，漲幅約0.67%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆9483.16億元，全體上市股票成交金額為1兆8426.48億元，股票成交量週轉率為2.78%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為電腦及週邊設備類6084.71億元，占全體上市股票交易金額33.02%；半導體類3541.67億元，占19.22%；電子零組件類2596.06億元，占14.09%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為資訊服務類25.62%、造紙類10.63%、電腦及週邊設備類10.25%。

累計今年初開盤迄今共133個交易日，集中市場總成交金額為35兆6443.64億元，市場日平均成交金額為2680.03億元，股票成交量週轉率為58.26%，股票日平均成交量週轉率為0.44%。

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