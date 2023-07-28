大學分科測驗成績 上午9時開放網路查詢

112學年度分科測驗成績訂於7月28日公布，上午9時起提供網路和語音查詢，報名資料有填手機號碼者，將收到簡訊通知成績，成績單將以60級分制呈現。

大學入學考試中心於7月12、13日舉行112學年度分科測驗，約4.2萬人報考，分科測驗包含考物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、公民與社會等7考科，分科測驗成績可用於報名大學分發入學招生管道。

大學入學考試中心新聞稿指出，分科測驗成績將於7月28日公布並寄發成績通知單，當天上午9時起提供網路和語音查詢，報名資料有填手機號碼者，將收到簡訊通知成績。

分科測驗為60級分制，成績通知單將包含考生分科測驗各科成績與學測使用於分發入學管道採計的成績（學測為15級分制，使用於分發入學管道時將轉換為60級分制），考生報考學測的所有考科成績會以60級分制呈現。

大考中心28日也會公布分科測驗各科成績人數百分比累計表，及各科的頂標（成績位於第88百分位數的考生級分）、前標（成績位於第75百分位數的考生級分）、均標（成績位於第50百分位數的考生級分）、後標（成績位於第25百分位數的考生級分）、底標（成績位於第12百分位數的考生級分）等5項成績標準。

大學考試入學分發委員會也將公布112學年大學分發入學管道招生總名額（含各管道回流）、組合成績人數累計表、最低登記標準表，8月1日至4日開放登記志願，8月15日公布大學分發入學錄取名單。