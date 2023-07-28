氣象局估台灣中午前 脫離杜蘇芮暴風圈

氣象局指出，颱風杜蘇芮持續朝北北西移動，預估今天上午9時到10時會通過金門附近，登陸中國後逐漸減弱，預估台灣本島今天中午前有機會脫離暴風圈，澎湖跟金門則要到傍晚過後。

颱風杜蘇芮今天上午6時的中心位置在北緯23.6度，東經118.9度，即在澎湖的西方約70公里海面上，以每小時29公里速度，向北北西進行。

氣象局表示，根據最新資料顯示，杜蘇芮中心目前在澎湖西方海面，向北北西移動，其暴風圈正籠罩苗栗以南、南投、花蓮、台東陸地及澎湖、金門地區，並構成威脅，各地風雨持續中，預計颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

氣象局預報員劉宇其表示，杜蘇芮持續往北北西移動，預估今天上午9時到10時間會通過金門後登陸中國，屆時金門將會出現14級以上強陣風，呼籲民眾要留意風雨，要到今天入夜之後，金門的風雨才會趨緩。

劉宇其表示，台灣本島在中午以前有機會脫離暴風圈，降雨在今天下午到晚上趨於緩和，而澎湖跟金門則是要到傍晚過後才會脫離暴風圈。

氣象局持續發布豪雨特報，颱風及外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台東縣及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣、台東縣地區、恆春半島及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨。

台中市、南投縣山區及屏東縣、澎湖縣地區有局部大雨或豪雨，台南、高雄及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。超大豪雨地區為屏東縣、台東縣。大豪雨地區為高雄市、花蓮縣。

氣象局也針對澎湖及金門發出國家級警報的颱風強風警告，颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，澎湖估計持續至上午7時15分，金門則持續時間至上午9時30分止。