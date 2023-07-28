颱風影響 高雄4萬戶停電、逾百路樹傾倒

颱風杜蘇芮襲台，高雄27日深夜風雨轉強，多處出現路樹傾倒、停電等情形。截至今天上午7時，停電總戶數4萬117戶；路樹傾倒累計259棵，目前有146棵待處理。

根據台電統計，高雄現在有4萬117戶停電，全市27個行政區幾乎都有停電狀況，目前僅鳳山、桃源全區無停電。停電戶數以岡山區5524戶、楠梓區4875戶、仁武區4041戶最多。有網友從清晨3時許就陸續在臉書（Facebook）上哀嚎「根本無法睡、我這邊也停電了」。

高雄27日入夜後風雨交加，各區接續出現災情，民眾在網路上表示，入夜後風聲大到無法安心入睡，有鐵皮、招牌被強風吹得搖搖欲墜，還有路燈被連根吹倒，街上路樹傾倒一片，市警局出動大批警力應變、維安。

根據市府統計，目前高雄市撤離人數為3219人。7處預警性封路封橋，包括桃源台20線、那瑪夏台29線，以及彌陀舊港橋改建設置的臨時鋼便橋。

高雄市政府今天清晨緊急宣布全天停班停課，市府發布訊息表示，由於颱風杜蘇芮帶來強風侵襲，高雄市迄清晨5時，強風未明顯減弱，部分地區仍測得平均風力7級、陣風10級，提醒清晨下班的大夜班勞工，務必留意交通安全。

市府發言人周璟瑜說，高雄27日深夜風勢突然轉強，市府陸續接獲路樹倒塌、停電、號誌故障通報案件；由於風雨危及市民交通安全，市府決定今天全天停班停課，請各界諒解市府不得不的決定。

不少網友從昨晚至今天清晨陸續在市長陳其邁臉書留言通報自己所處行政區風大雨大、停電、跳電，請市長重新發布停班停課資訊。有網友指出，家人在清晨4時已冒著風雨騎車出門上班，令人十分擔憂。市府在綜合考量下，於清晨5時53分宣布全天停班停課。

周璟瑜表示，高雄27日深夜風勢突然轉強，統計杜蘇芮造成全市路樹倒塌案件259件、廣告招牌掉落2件，積淹水3處、交通號誌損壞5件。陳其邁今天凌晨1時再次進駐應變中心，要求清除各項障礙物，確保道路暢通。

根據中央氣象局統計，桃源區為這次颱風高雄雨下得最多的區域，24小時累積雨量達476.5毫米；此外，包含苓雅、三民、新興、旗津、鳳山、岡山、仁武、梓官、林園區24小時累積雨量皆破80毫米，小港區逾100毫米。