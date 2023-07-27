微軟Teams搭售Office 歐盟展開反壟斷調查

微軟（Microsoft）將視訊會議軟體Teams和熱門Office套裝軟體搭售，引來歐盟關切此舉恐排擠競爭對手，歐盟執委會今天宣布將對此展開反壟斷調查。

法新社報導，線上會議軟體自疫情爆發以來日益普及，歐盟執委會將調查微軟是否透過搭售來「濫用和保衛其市場地位」。

歐盟主管市場競爭事務執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示：「遠端通訊和協同工具像是Teams，已成為歐洲諸多企業不可或缺的工具。」

「因此我們必須確保這些產品的市場維持競爭力，並讓企業自由選擇最能滿足他們需求的產品。」

微軟發言人表示，公司將配合歐盟執委會的調查。

他說：「我們尊重歐盟執委會本案作業，並十分認真看待我們的責任。」他還說，公司將致力找出解決方案，以化解這些疑慮。

Teams是一個平台，用戶可透過訊息、視訊會議和分享檔案等方式溝通。

開啟歐盟調查的導火線是美國新創公司、Teams競爭對手Slack於2020年7月向歐盟提出申訴。Slack目前已被Salesforce併購。

Teams的其他對手包括通訊平台Zoom、Google Meet和Cisco Webex。

微軟將Teams和雲端Office 365與Microsoft 365套裝軟體搭售。這些套裝軟體包括受歡迎的文書處理軟體Word、試算表軟體Excel、簡報軟體Powerpoint等。

歐盟執委會表示，客戶轉向雲端平台和應用軟體（app），使得更多參與者加入這個市場，並指出這類軟體通常是訂閱制，長期綁住訂戶。

歐盟執委會指出，微軟的雲端套裝軟體已打下一片江山，把Teams和這些軟體搭售，將對歐洲的競爭造成限制。

一旦調查結果不利微軟，公司恐面臨鉅額罰款或被要求採取改正措施。

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