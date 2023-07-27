外資股東檢舉可成違反公司法 金管會回應

可成外資股東向金管會檢舉可成違反公司法的小股東提案權，金管會今天說明，因涉公司法認定，金管會循例洽經濟部意見，並依經濟部意見辦理後續事項，目前此案正依照程序辦理中。

可成與外資股東紛爭持續延燒，2家外資股東先前提案要求修改公司章程，希望股利決定權改由股東會決議，卻遭可成以依據公司法第172條之1第1項但書規定，提案超過1項者，均不列入股東常會議案討論，外資股東批剝奪權益，可成則聲明並無違背公司治理。

經濟部商業司官員表示，先前召集專家學者會議討論，會議中多數意見認為，根據公司法第172條規定，股東提案修改公司章程將現金股利發放回歸股東會決議，此類提案樣態屬於1案；因涉及公發公司部分仍須由金管會處理，商業司已將會議結論提供給金管會參考。

金管會今天舉行例行記者會，證期局副局長張子敏說明，金管會積極推動股東行動主義，充分尊重合法小股東提案權，若外界檢舉公開發行公司違反公司法第172條之1有關小股東提案權規定，因事涉公司法認定，金管會循例均會先洽主管機關經濟部表示意見，並依經濟部意見辦理後續事項。

張子敏進一步表示，若評估公開發行公司涉違反公司法規定，金管會將請公司陳述意見，並依結果綜合判斷是否依公司法第172條之1第7項規定予以處分，一旦處分，將在金管會網站公開公告裁罰案件。

根據金管會資料，過往曾因違反股東提案權而遭金管會裁罰的業者為大同公司，當時對大同行為負責人處罰鍰新台幣24萬元。

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