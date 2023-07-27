保瑞董座:中美關係變化 給台灣併購好機會

保瑞董事長盛保熙今天在生技展受訪表示，中美關係的變化加上升息，給台灣生技委託開發暨製造服務業（CDMO）好的併購機會，目前有幾個案子在談，希望不會讓外界失望。

對於後續併購計劃，盛保熙表示，最近3個月他積極跑美國看案子，發現併購場合已看不到大陸公司，加上升息環境墊高資金成本，有不少標的都出現大打折，看到很多機會。

盛保熙說，CDMO廠在開發端很重要，保瑞最大特色是台灣團隊齊全，兼具研發及製造經驗，加上CDMO跟全球銷售雙引擎的加乘效果，供貨穩定度高同時具成本優勢，對於保瑞邁向全球前十大CDMO廠的目標更有信心。

盛保熙表示，公司已經增聘專業人士，進行併購案的評估，目前的確有幾個案子在談，包括美國CDMO廠、家族企業、新創企業，甚至大廠都想把部份產品切出來賣，機會很多，保瑞鎖定的標的會偏向大型廠，並以美國廠為主，除了CDMO外，也考慮買好的產品，相信今年不會讓大家失望。

他指出，保瑞不止自身有機成長，之前併購效益持續發揮外，未來透過新的併購案，將堆疊出更完善的營運模式。

保瑞7月24日以收盤價1010元，正式擠進「千金股」後，因有價證券多次達公布注意交易資訊標準，被主管機關要求公布自結營運表現，5、6兩月累計稅後純益4.56億元，年增158.8%，兩個月EPS合計5.9元。

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