重大違規遭金管會限制業務 7家尚未解禁

金管會今天公布，截至目前共7家金融業遭限制部分業務尚未解禁，包括南山人壽、宏泰人壽及新光人壽3家壽險公司；另外3家證券商為合庫證券、康和證券及永豐金證券；受限投信為街口投信。

金融業若出現重大違規，金管會除了給予一般常見的糾正或罰鍰處分，還可能限制金融業部分業務、投資或與利害關係人交易。若遭金管會祭出限制業務緊箍咒，必須挨過限制期限並經金管會認可改善情形後才可「恢復自由身」。

金管會今天揭露，目前國內仍有7家金融業遭到限制部分業務，包括3家壽險、3家證券商及1家投信。

其中，3家受限的壽險公司，包括南山人壽、宏泰人壽及新光人壽，3家受限券商為合庫證券、康和證券及永豐金證券，受限投信為街口投信。

南山人壽因境界系統出包，2019年9月遭金管會勒令停止投資型保單新契約業務，必須待整體系統改善完成、取得第三方專業機構認證並報經金管會同意後，才可恢復開賣投資型保單，截至目前南山人壽仍然受限。

宏泰人壽自2019年7月遭金管會限制3年不得新增不動產投資，須經金管會認可改善情形後才能恢復辦理，雖已超過3年期限，但宏泰人壽尚未經金管會認可有改善，目前宏泰人壽不動產投資仍然受限。

新光人壽因不動產投資管理等缺失，2022年3月遭金管會限制3年內不得新增與新光傑仕堡健身等企業進行授信或授信以外其他交易，限制期間至2025年3月10日止，尚未到期。即使未來限制期間屆期，新壽必須經金管會認可有改善才可恢復辦理。

另外，合庫證券今年2月24日遭金管會處分，不得新增自營投資可轉換公司債部位；康和證券因違反公司治理且未落實執行內控，今年3月2日遭金管會處分不得增加對子公司轉投資。

永豐金證券則在今年7月24日因違規遭金管會懲處，不得新增承作客戶外國債券附條件交易。

金管會證期局副局長張子敏表示，3家業務受限券商都必須經過會計師專審並報證期局認可才可解除限制。

街口投信2020年因街口託付寶及追加募集基金申購未公平對待投資人等疏失挨罰，被限制不得申請募集或追加募集投信基金及期信基金，因街口投信遲遲未改善，金管會2022年10月27日再度發函要求街口投信提出內控專審，截至目前街口投信業務仍然受限。

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