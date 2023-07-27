美升息1碼道瓊收紅 台股聚焦企業財報

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息1碼，美股僅道瓊工業指數收紅，法人分析，聯準會升息1碼符合市場預期，但預料今年不會降息，另2023亞洲生技大會將在今天登場。

美國聯準會如外界預期升息1碼，主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會保留未來升息的選項，並預料今年不會降息，美股四大指數收盤幾乎持平，僅道瓊工業指數終場漲82.05點或0.23%，收35520.12點，為連續13個交易日收紅。

其他美股主要指數收盤分別為標準普爾500指數小跌0.71點或0.02%，收4566.75點，那斯達克綜合指數下跌17.28點或0.12%，收14127.28點，費城半導體指數下挫55.89點或1.49%，收3699.37點。

2023 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大會將在今天登場，其中最受矚目的展覽重點分別為委託開發暨製造服務（CDMO）及新設立委託研究機構（CRO）專區；業者也積極投入抗體藥物複合體（ADC）領域，相關話題備受矚目。

其他產業動向方面，包含日月光投控、亞德客-KY、台郡今天都將召開法人說明會。

法人分析，美國聯準會宣布升息1碼，符合市場預期，但預料今年不會降息，須觀察市場對此反應，另今天台股還有亞洲生技大會登場，且上市櫃公司陸續公布財報並舉行法說會，相關題材將對各族群帶來影響。