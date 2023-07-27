中颱杜蘇芮稍減弱 但台中以南仍為警戒區

氣象局今天表示，中颱杜蘇芮過去3小時稍減弱，但台中以南、花東、澎湖及金門仍是陸上警戒區域；東半部仍要留意持續性豪雨，南部地區午後風雨將逐漸增強。

中央氣象局今天持續發布中度颱風杜蘇芮海上陸上颱風警報，今天清晨6時的中心位置在北緯20.4度，東經120.1度，即在鵝鑾鼻的南南西方約190公里海面上，以每小時16轉22公里速度，向北北西行進。

氣象局預報員羅雅尹今天在颱風記者會中表示，杜蘇芮過去3小時強度稍減弱，暴風圈已接觸台灣南端陸地，對台中以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨逐漸增強。

羅雅尹表示，杜蘇芮今天通過台灣海峽南部，是距離台灣最靠近的時候；台東、恆春仍有強風豪雨；宜蘭、花蓮仍是豪雨不斷；北部及馬祖留意強陣風；南部、澎湖下午起風雨漸強，明天起漸減；金門則是需留意強陣風，明天凌晨起會感受到風雨。

羅雅尹提醒今天基隆北海岸、恆春半島及蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，新竹以北、宜蘭、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風；今天下午起南部沿海空曠地區及澎湖將有9至11級強陣風。

氣象局統計，自25日零時起至今天清晨6時，較大累積雨量地區如花蓮縣富里648.5毫米，台東縣利嘉林道609.5毫米，屏東縣大漢山487.5毫米，宜蘭縣翠峰湖400.5毫米。

根據颱風警報單，杜蘇芮今天清晨6時中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；七級風平均暴風半徑280公里（西北側280公里、東北側280公里、西南側280公里、東南側280公里），10級風平均暴風半徑90公里（西北側90公里、東北側90公里、西南側90公里、東南側90公里）。