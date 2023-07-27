巴黎奧運倒數1年 將面臨交通等3大挑戰

2024巴黎奧運倒數365天，為舉辦別開生面的奧運，法國正卯足全力趕工。法媒指出，巴奧面臨3大挑戰：安全、交通和住宿。市民表示，能辦奧運很驕傲，但也擔心賽事無法圓滿結束。

一世紀的等待，巴黎奧運會即將在2024年7月26日至8月11日隆重舉行，今天則是倒數365天的開始。

巴奧的籌備工作正如火如荼進行，為了別開生面的奧運與開幕式，法國政府繃緊神經。據巴黎人報（Le Parisien）昨天公布的民調，58%的法國民眾認為奧運將為法國帶來正面形象。

人在法屬新喀里多尼亞（Nouvelle-Calédonie）的總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天也信誓旦旦表示，「巴奧一定會準備妥當」。

然而法媒整理出眼下3大挑戰，首先便是確保賽事與參與者的「安全」。去年5月在法國國家體育場（Stade de France）舉行的歐洲冠軍聯賽就因維安執行不力造成現場陷入災難性混亂，令人對法國能力起疑。

但巴黎奧運會組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）強調，「安全措施將是前所未有的」；體育部長烏迪亞卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）表示，除了軍方外，巴奧也將引入私人保全體系。

巴奧組織委員會向法國電視1台（TF1）坦言，政府應非常謹慎的關注國家的社會氛圍，「2年前，社會氛圍大不同，如今風險存在」，所指包括抗議退休制度改革的衝突，以及法國7月初掀起的大暴動。

第二個重大考驗是「交通」。為減少碳足跡，巴黎將會是首個所有場館百分百均須以大眾交通到達的奧運。700萬人湧進奧運，大眾運輸的建設、調度、員工在暑期放假的加班規畫，以及巴黎市中心車輛的管制等，都將是重大工程。

第三個考驗則是「住房」。巴黎每年都迎來4500萬遊客，巴奧到來人數預計將再增約2000萬人。如何滿足額外需求，以及旅館、飯店與民宿的調配和監管也是巴黎政府關注項目。

巴奧大多場館都沿用並翻新既有場館，最大的工程位於巴黎北郊塞納-聖丹尼大區（Seine-Saint-Denis），法國國家體育場、奧林匹亞游泳中心、選手村、媒體中心等，皆座落於此。現在整個大區到處是工地，過去因建設不足而荒廢落後，甚至有些危險的街道頓時充滿了生氣。

位於聖丹尼（Saint-Denis）和聖多旺（Saint-Ouen）市的奧運村將接待1萬4000名選手，工程浩大，拔地而起的連排住宅永遠改變了整區的風貌與地平線。

正在監工的外層結構工程主任皮耶宏（Philippe Pierron）接受中央社的訪問，他表示選手村的工程進度都根據時間表，預計9月底或10月初能完成整體建築結構與外牆；之後將後有其他單位進駐，負責內部裝潢。

皮耶宏指出，建築師在設計所有建物時，就把「再利用」當作主軸，「沒有建築物會被捨棄，有一些建築還已經作為公寓售出，一樓則會成為公司店面」。

提到巴奧，他說：「能承辦奧運真的很驕傲，讓國家動起來，巴黎郊區都因此改變了」。皮耶宏表示選手村工地現場有超過6000名勞工，不僅推動國家經濟，在幾週賽事期間接待國際運動員也帶來榮耀，一定會很棒」。

對於塞納-聖丹尼的全面建設，居住在此企業副理達馬斯（Damase）告訴中央社，「這是好事，讓這區擁有新的生命，新的活力，這正是我們想要的。至少我們能看到政府沒忘了我們，還會照顧我們」。

達馬斯也認為安全與交通是巴奧的挑戰，他示意下班時間一旁塞車的道路，「現在車潮就已經這麼棘手了」。

在法國電力集團（EDF）財政部門工作的利瑪杰如（Nadine Limajesus）則表示，目前不確定巴黎是否真能順利舉辦奧運，「到處都有工程、交通不順且道路堵塞，或許能在奧運前完工，但總之進展緩慢」。

她也提到當下的社會氛圍，「現在連氣氛都有點緊張，在我看來好像有點太過樂觀」。

儘管憂心，瑪杰如仍覺得巴奧到來是件好事，「法國2024年舉辦奧運我還是蠻驕傲，感覺一切都動了起來，政府也投資這個被巴黎隔絕在外，有點邊緣化的郊區。我覺得這很好，但希望結局也是好的」。

居住在聖多旺市的婦女路易絲（Louise）也有同樣擔憂。她認為從7月初全國大暴動開始，就感覺社會氛圍很緊繃，怕再發生事件就會一觸即發。

不願露面的她笑著向記者說，「我是很高興要舉辦奧運，但明年夏天這裡一定很亂，我應該會躲去其他地方度假，看電視轉播就好」。