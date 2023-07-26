英特爾攜手和碩等6台廠 布局越南市場

晶片大廠英特爾25日前往越南舉辦Intel Solutions Day，首度邀請營邦、仁寶、神雲科技與神通資科（MiTAC）、和碩、雲達科技、優達科技等6家台廠前往參與，媒合越南當地生態系與創造商機。

英特爾今天發布新聞稿指出，今年首次攜手台灣生態系廠商前進越南，向與會的資訊長、技術長、IT經理以及相關資訊從業人員，展示採用第4代Intel Xeon可擴充處理器等商業解決方案。

主題講座部分邀請營邦、雲達科技分享在雲端與網路的經驗，和碩則分享5G ORAN（開放式無線接取網路）結合智慧製造的解決方案。此外也安排交流會議媒合台灣生態系廠商與越南當地業者，拓展進一步合作的可能性。

英特爾將越南視為全球供應鏈布局重要的一環，長期以來在越南市場積極推動半導體封裝、測試業務，加上當地資訊產業供應鏈完善並享有人口紅利，對於資訊產業而言，越南擁有優良的投資與市場環境，資訊產業未來成長可期。

英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧說，台灣生態系在全球資料中心、雲端基礎建設、伺服器市場皆占有舉足輕重地位，有不少廠商選擇在越南設廠以強化供應鏈韌性。

汪佳慧表示，透過本次在越南舉辦的Intel Solutions Day，英特爾樂見台灣生態系與當地業者、政府展開對話交流，拓展國際商機。