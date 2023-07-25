3因素助轉盈 壽險6月稅前大賺615億元

新台幣6月重貶挹注壽險業匯兌利益，加上台股走高壽險業順勢實現資本利得及現金股利入帳，推升壽險業6月稅前獲利達新台幣615億元，一舉使壽險業虧轉盈，累計上半年稅前賺520億元。

金管會今天公布，壽險業今年前六月累計稅前獲利達520億元，年減1,618億元或75.7％，主因壽險業在台美利差擴大下，避險成本走高。

壽險業今年前五月累計稅前虧損達95億元，進入6月，壽險業財務投資收益大進補，帶動單月稅前大賺615億元，一舉虧轉盈，累計今年前六月壽險業稅前獲利達520億元。

壽險業者分析，主因新台幣兌美元6月重貶3.69角或1.2％，壽險業出現匯兌利益，加上台股持續走高，壽險業順勢實現資本利得，以及進入上市櫃公司發放股利旺季，現金股利入帳，3大因素構成壽險業6月獲利動能。

今年上半年新台幣兌美元累計貶值逾1％，在完全不避險下，壽險業前6月累計兌換利益達1,742億元，其中，6月單月兌換利益高達1,648億元。

扣除上半年避險工具損失1,511億元、避險工具換匯成本1,688億元，加上收回182億元外匯價格變動準備金，整體壽險業上半年累計匯損達1,275億元，單看6月則有匯兌利得112億元。

業主權益方面，今年6月底壽險業淨值回升至2兆498億元，為近15個月首度收復2兆水準，月增1,222億元或6.34％，年增7,943億元或63.3％。相比近年壽險業淨值低點、2022年9月底的8,285億元，更已大增1兆2,213億元。

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