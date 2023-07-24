英業達AI加速器 持續邁向IP商品化

瞄準AI商機爆發，英業達首季推出完整一站式AI IP導入服務以及AI加速器，持續邁向IP商品化，今天宣布正式推出Minima系列，以單位成本最高算力為訴求，期盼創營運佳績。

英業達積極進攻各種邊緣AI運算應用領域，先前於今年首季推出完整一站式AI IP導入服務以及VectorMesh AI 加速器，為進一步滿足MCU單晶片需求，英業達今天宣布正式推出Minima系列，定位於超低邏輯閘（Gate Count）數 NPU （neural processing unit） IP，同時以單位成本最高算力為訴求。

英業達資深副總陳維超指出，Minima系列為滿足終端算力需求在32 GOPS （Giga operations per second） 以下的應用，實作可用於物件偵測、特徵偵測、人臉偵測、人臉辨識、姿態辨識、圖像分割、圖像美化、雜訊過濾等應用。

英業達AI晶片設計處長徐國翰表示，現有AI晶片設計研發團隊具備多年AI設計經驗及國際化，是英業達投入NPU市場的成功關鍵，同時因AI應用需求暢旺，不同於業界縮編人力，英業達正積極擴展團隊實力與研發規模。

除本次推出Minima系列外，英業達表示，將陸續推出複雜度更高及終端算力更大的Parva與Magna系列，同樣都具備低功耗、高效能、高彈性架構等3大特點，應用於邊緣端AI推論，力求滿足市場多元需求。

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