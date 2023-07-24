股海明燈指路!谷月涵:AI股過熱 2類還能買

AI概念股飆漲，帶動台股指數收復「萬七」。寬量國際策略長谷月涵今天表示，AI股「漲勢很嚇人，不建議追高」；但考量全球熱錢比預期多，基本面也不那麼壞，能否挑戰「萬八」不敢說，但台股會持續往上。

金融顧問機構寬量國際（QIC）今天舉辦第3季國際媒體交流會，有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）針對台股展望受訪。

台股今年以來已經飆漲約3,400點，今年下半年能否重返「萬八」大關，谷月涵表示，雖然台股企業獲利下修壓力告終，但基本面如庫存去化、訂單恢復速度仍是偏慢，建議靜待股市修正後再考慮布局，但認為「台股最壞時間過去了」。

谷月涵過去曾預測，台股今年不排除修正回檔，甚至來到去年10月12,629低點；但他今天表示，已經修正這個看法，主要是考量「全球資金面熱錢比想像中多」。

他說，雖然電子產業訂單變弱，但疫後服務業轉強，「去餐廳訂位都很難」，意味著經濟萎縮問題沒有想像嚴重，基本面和資金面比想像好，不過也不是非常好，整體方向會往上走；然而台股已接近最高點，雖然方向往上，但最近也有過熱的味道。

針對AI概念股飆漲，他說，AI股漲多的確是有泡沫化的疑慮，因為AI題材是本益比帶動，非基本面驅使。在選股方面，他認為，可以找尋數據、軟體為主的標的，不建議找「硬體的」，爆發力會較少，但台灣以軟體為主的標的較少，而目前有幾檔和AI相關的股票「漲勢很嚇人，就不建議再追高」，價位有些過熱的狀況。

針對台積電調整晶片庫存的問題，他說，有需求的是GPU的AI晶片，但台積電產線還得升級，沒辦法及時生產，庫存則是非GPU晶片，要消化掉的時間比想像更久，呈現「有需求的沒有量，有量的沒需求」情況。

另外，對於明年台灣總統大選，他說，這個話題對外資來說其實沒有那麼重要，兩岸關係慢慢穩定下來，大家都有共識，美、中、台不要做太激烈的動作，認為不會有太大的變化。

他也認為，美國升息政策對台股的影響已慢慢淡化，每每一升息股票就漲，反而要擔心停止升息，是不是代表經濟不好，造成股市開始下跌；他進一步指出，還是會擔心美國公債殖利率曲線倒掛的問題，這個憂心仍然存在。

今年曾提出「台灣起飛（Taiwan HEADs Up）」投資策略的谷月涵表示，健康科技（Health Tech）、能源科技（Energy Tech）、電動車科技（Automobile Tech）、數位經濟（Data）為首的四大新興產業，將成為未來台灣經濟新成長動能來源，也有機會成為台灣新的護國神山群。

寬量國際訂8月30至31日舉行「台灣再生能源日」（Taiwan Renewable Energy Day），連結台灣專注在光、風、儲、重電、充電等5大綠能領域的上市櫃公司、國際機構投資人、外資再生能源開發商，進行深度交流。截至目前為止，允諾參加的企業包括雲豹能源、泓德能源、寶晶能源、光寶集團、盛達電業、盛齊綠能、中租、旭隼科技、Gogoro、東元、USPACE等10餘家公司。

延伸閱讀

AI瘋！緯創再寫新高 3檔璞玉還在季線下

微軟AI收費 宏碁資訊等4檔雲端概念股受惠

微軟等巨頭財報公布在即 AI概念股風向球