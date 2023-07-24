助企業購綠電 經長:規劃信保機制近期公布

企業綠電需求增加，台灣離岸風電進入區塊開發階段，走向以簽訂合約售電給國內企業為主。經濟部長王美花表示，政府除了持續加快再生能源建置速度，也將設計綠電信保機制，讓開發商和融資銀行放心，協助企業購買綠電，近期將公布相關細節。

隨著台灣離岸風電市場逐漸成熟，目前已邁入區塊開發第一期，綠電交易將從政府躉購機制走向與購電企業簽訂企業購售電合約（CPPA）。王美花表示，俄烏戰爭爆發後，離岸風電面臨施工船舶調度吃緊等挑戰。

王美花也指出，台積電以外的許多國內企業因不具國際信評認證，影響銀行融資意願，政府將設計綠電信保機制，協助企業購買綠電。

王美花今天出席「2023第七屆新能源國際論壇」專題演講指出，台灣的工業用電占比達55%，尤其半導體產業用電持續成長；雖然去年下半年開始景氣放緩，2022年電力消費減少1.2%，但隨著經濟成長和台商回流等投資案增加，預估2023年至2030年的年均用電成長2%。

攤開台灣電力供給結構，王美花表示，2022年石化能源的發電占比達80%，而再生能源占比8.3%，首度超越核能的8.2%；但因燃煤、燃油的碳排和空污係數皆高於燃氣，為降低碳排，將逐步增加天然氣發電占比。

王美花表示，蔡總統任內積極發展再生能源，和2016年相比，2022年風光發電量和裝置容量皆為過去5倍，預估今年綠能占比可達整體電力供給約10%。

因應未來用電成長，王美花表示，新增機組建設和再生能源成長可確保電力供應無虞，近年新增的大型機組大於除役機組；隨著再生能源增加，太陽光電可肩負白天電力調度的重任，搭配天然氣機組快速起降特性，支援再生能源穩定供電。

關於太陽光電推動策略，王美花表示，近日天氣炎熱，在屋頂裝設太陽能電板可達到降溫效果，正在思考透過政策誘因，鼓勵民眾裝設屋頂型太陽能板，而推廣屋頂型光電也須地方和中央一起合作。

地面型太陽能板設置方面，王美花強調，須兼顧漁電共生和農民發展，加值運用不利農用土地，進行複合利用，現已透過制度設計引進優良廠商，以達「良幣驅逐劣幣」目的，並透過檢調機制打擊非法行為，讓太陽光電產業朝正向發展。

王美花指出，同時也跨部會討論綠能發展區，但她強調，這並非強制變更地目，而是經農委會確認為低地力土地，再由經濟部遴選、引導優良業者進入開發，將持續與地方溝通盼創造多贏局面。

除加速太陽光電和離岸風電發展，王美花最後表示，許多廠商被要求2030年前綠電使用占比須達一定比例，政府將持續開發地熱、氫能和小水力等，以及搭配風光電力來「消峰填谷」的儲能建置，健全綠能發展。