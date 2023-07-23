台股萬七保衛戰打響 這周緊盯兩大事

台股上週週線翻黑，指數單週跌253點，險守萬七大關。法人表示，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議本週登場，Google、蘋果（Apple）、Meta、旺宏及聯發科等國內外大廠將陸續公布財報，都是市場關注焦點。

台積電受客戶下單謹慎影響，下半年營運恐旺季不旺，再度調降全年營運目標，美元營收減幅將擴大至1成水準，衝擊台股加權指數21日下跌134.19點，收在17,030.7點，單週下跌253.01點。

台股近期指數在17,000點附近橫盤區間整理，PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，由於景氣呈現「L型」走勢，指數恐不易再見到快速大漲，市場資金將聚焦下半年較明確成長的產業。

孫傳恕指出，FOMC會議將於本週登場，Google、蘋果、Meta、旺宏及聯發科等國內外大廠將陸續公布財報，並對產業前景釋出看法，是市場關注焦點。

安聯投信台股團隊表示，美國聯準會（Fed）在6月暫停升息以觀察經濟數據變化，但表明未來仍有升息的可能。不過相較於先前的快速及大幅升息，利率政策對市場的影響有望逐步降低，股市將重回基本面主導。

日盛上選基金研究團隊指出，台積電於法說會中對AI前景釋出正面看法，是一大亮點，預期觀盤重心應以AI相關族群為主。

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