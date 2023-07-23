AI商機衝1,500億美元 台灣產業鏈舉足輕重

人工智慧（AI）應用市場快速成長，未來將無所不在，3到5年內可望有1500億美元商機，並將驅動2030年全球半導體產值挑戰1兆美元。在龐大的AI市場中，台灣半導體、載板及伺服器代工等產業鏈將具舉足輕重地位。

美國處理器大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰上週來台，表示AI將至少有5到10年快速發展的光景，並預估未來3到5年AI市場將有1500億美元的商機。

晶圓代工龍頭廠台積電在法人說明會中也對伺服器AI處理器需求釋出正面看法，預估未來5年將以近50%的年複合成長率快速增長，營收比重也將達到11%至13%規模。AI再度成為市場關注的焦點。

蘇姿丰認為未來5年AI將無所不在。擔任台灣人工智慧晶片聯盟會長的記憶體廠鈺創董事長盧超群先前也說，AI應用會跟人們生活的大小事情有關，包括金融、消費、醫療、食品等，預估將驅動2030年全球半導體產值成長到1兆美元。

據市調機構集邦科技預估，今年AI伺服器出貨量將近120萬台，年增38.4%，2022年至2026年複合成長率可望達29%水準。當半導體產業不景氣之際，今年AI晶片出貨量可望逆勢成長46%。

瞄準AI市場大餅，不僅微軟（Microsoft）及Google等國際大廠搶進布局，晶片廠輝達（NVIDIA）、超微和英特爾（Intel）也爭食AI晶片市場商機。隨著蘇姿丰和輝達執行長黃仁勳接連來台，台灣產業鏈的重要性備受關注。

台積電擁有製程技術領先優勢，並布局先進封裝多年，市場看好台積電是AI領域最大贏家。市場認為，蘇姿丰這次來台主要就是為了與輝達爭搶相當吃緊的台積電CoWoS產能。

為滿足客戶強勁需求，台積電不僅CoWoS產能將倍增，並將部分流程委外，協力廠日月光可望受惠，京元電也有機會接獲台積電委外的測試訂單。

AI伺服器為高階、高值的印刷電路板終端應用，且製程技術門檻較高，不僅有能力製作的廠商較少，且產品單價高，台灣電路板協會將AI伺服器市場視為台灣PCB產業的新藍海。

法人指出，金像電為全球伺服器用板市占率最大的廠商，預期可大啖AI伺服器市場商機。載板部分，除日廠外，台灣廠商欣興、南電及景碩也可以分得AI市場商機。

台灣伺服器代工廠規模龐大，包括廣達、英業達、緯創、緯穎及鴻海等。其中，廣達為伺服器代工龍頭，旗下雲達與輝達合作MGX架構超級電腦預計第3季量產，深獲黃仁勳好評。緯穎採用輝達A100的伺服器預計今年底、明年初出貨。

AI快速發展，輝達扮演關鍵角色，超微未來發展也備受期待，台灣產業鏈同樣具重要地位，宏碁創辦人施振榮曾表示，如果沒有台灣業者如台積電的晶圓代工能量，無法落實AI。蘇姿丰也說，超微AI加速器Instinct MI300系列的結構複雜度高，若沒有台積電的協助，就無法推出，未來會持續與台灣廠商合作，顯示台廠的重要性。