泰國會將3度選總理 為泰黨尋更多政黨支持

泰國5月眾議院大選後，擁有最高票的新興政黨前進黨因為遭到保守勢力反對，把組閣機會讓給盟黨為泰黨。為泰黨打算尋求更多其他政黨支持，但這些政黨都表示不會加入有前進黨的聯盟。

泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，500個眾議員席次中，400個是區域眾議員，100個是政黨名單不分區眾議員。選舉委員會6月19日公布正式議員名單，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。

前進黨和為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。但總理需要參眾議院共750人中過半的376席支持，8黨聯盟的312席無法達到過半，而前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條遭到親軍方和王室的參議員反對。

皮塔因此在13日的國會總理選舉中失利，未能達到所需票數，在20日的第二輪選舉中則因為有眾議員主張皮塔不能被二次提名，參眾議員投票反對皮塔被二次提名。

前進黨21日表示願意把組閣機會讓給盟黨為泰黨，但許多參議員已表態只要前進黨在聯盟內，就不會支持任何為泰黨提出的人選。

為泰黨主席春楠（Chonlanan Srikaew）昨天在總部分別會見了擁有71個席位的泰自豪黨（Bhumjaithai）、擁有36席的團結建國黨（United Thai Nation）以及擁有2席的勇敢國家發展黨（Chart Pattana Kla），希望尋求更多政黨支持。

泰自豪黨在2019年的大選後加入了親軍方的執政陣營，團結建國黨則是為了挺軍人出身的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）成為總理候選人而成立的新政黨，泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）和團結建國黨黨魁皮拉潘（Pirapan Salirathavibhaga）昨天都表示，只要有前進黨在聯盟內，他們就不會加入聯盟。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，春楠表示，這兩黨設下的條件，會讓為泰黨尋求更多支持的努力徒勞無功，除非前進黨自願離開聯盟，但他否認這番話是在暗示前進黨自己離開聯盟。

國會將在27日進行第三次的總理投票，8黨聯盟明天將會面討論如何應對，並討論是否要邀請更多政黨加入聯盟的事宜。