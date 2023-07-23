東洋涉申報不實藥品交易價 前總經理交保

士檢今天表示，偵辦台灣東洋公司疑涉內線交易案，另查知原總經理施俊良等人涉嫌未據實申報與醫院間藥品交易價等，21日發動搜索約談，22日諭令施俊良以新台幣400萬元交保。

台灣東洋公司發布聲明指出，本案緣於民國110年底接獲檢舉提及公司與環磊公司經銷合約疑涉不法，東洋公司董事長林全指示啟動相關調查後，調查發現本案涉及100年間開始的交易行為，部分事項涉及時任人員，但他們現已離職，因此決議於111年3月24日將本案移請檢察機關調查，另外已於111年1月和環磊公司簽訂契約終止協議書。東洋公司絕對不縱容不忽視，也絕對繼續秉持誠信原則經營。

士林地檢署表示，偵辦台灣東洋藥品公司股票疑涉內線交易案件（該案目前仍持續偵辦中），另外接獲檢舉而循線查悉施俊良等人疑涉未據實申報與醫療院所之間的藥品實際交易價格，並從中挪用款項，使健保署核定過高健保藥價，致生損害投保民眾的公共利益等情形。

士檢指出，因全案攸關民眾用藥權益及健康維繫，影響社會大眾生命、身體的安全，檢察長顏迺偉非常重視，責由重大經濟犯罪專組檢察官深入追查後擴大偵辦，務求儘速查明相關犯行，以及時遏阻不法。

士檢採取協同辦案模式，由重大經濟犯罪專組主任檢察官陳彥章率同承辦檢察官，縝密蒐證及一一詳查後，日前向士林地院聲請搜索票獲准，於21日指揮調查局台北市調查處調查官，同步搜索雙北、桃園等地共20處所，除順利扣得相關藥品交易文件等資料外，並陸續訊問涉案人員被告14人、證人3人。

檢察官複訊後認定施俊良等人違反證券交易法特別背信罪、刑法業務登載不實罪、稅捐稽徵法詐術逃漏稅捐罪、商業會計法開立不實發票罪等犯罪嫌疑重大，其中就主嫌施俊良諭令以400萬元交保、其餘被告各以10萬元至50萬元不等金額交保。

士檢表示，後續將儘速查明各個被告所涉犯行，依法嚴處，以遏止藥商及醫療院所因藥價差而圖謀不法獲利，致犧牲民眾正常用藥權益及影響全民健康保險總額預算的合理分配。