天使輪貨櫃打撈116只 底流強勁油櫃通氣孔封堵暫停

帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海進水沉沒，大量空貨櫃落海漂浮，颱風將至，打撈工作與時間賽跑；高雄港務分公司表示，截至今天上午10時已打撈116只貨櫃，封堵油櫃通氣孔作業，因海底底流強勁，暫停水下作業。

高雄港務分公司今天表示，如發布海上颱風警報，於海況條件允許下，仍要求海事工程廠商儘量執行打撈作業；若海象狀況已不適合作業，將請廠商撤回安全海域，等到海象穩定後再執行打撈作業。

天使輪上計有1349只20呎空貨櫃，隨貨櫃輪傾倒、沉沒漂浮在海上，貨櫃也隨海流一路往南，漂至屏東、小琉球沿岸；高雄港務分公司表示，現有民眾私自打撈貨櫃情況，為避免發生危險，發現貨櫃後立即通知高雄港處理，不要私自打撈。

依海事工程公司回報，漂流至海面上的貨櫃共計約600只，港務分公司表示，屏東林園及小琉球間海域貨櫃將就近於東港鹽埔漁港上岸，其餘貨櫃將統一拖帶至港務公司調度大型平台船，再集中上岸。

目前多數貨櫃集中於屏東林園、東港及小琉球之間海域，高雄港務分公司表示，已調派動員各式工作船舶赴貨櫃漂流集中處，進行空櫃拖帶及打撈作業，以提高漂流空櫃的打撈作業能量；今天投入26艘各船種，其中包含大型平台船2艘、起重船2艘及多艘拖船作業。

高雄港務分公司表示，目前天使輪尚未發現燃油外洩情事，海歷公司今天上午7時許安排潛水員進行天使輪封堵油櫃通氣孔作業，但因下水後發現海底底流強勁，暫時無法進行水下作業；潛水團隊仍於現場持續待命，適時進行油櫃通氣孔封堵作業。

航港局與高雄港務分公司皆發布航船布告及港灣通報，周知港區周邊相關業者、單位，並請過往船舶留意貨櫃漂流情況，如有發現相關礙航物，立即通報VTS塔台。

高雄港務分公司指出，每日依據海上礙航物所在區域漂流狀況，與高雄港引水人辦事處協商，適時進行港口進出港船舶管制，務求在最低影響程度原則下，船舶可安全進出港口，未來並將視礙航物漂流狀況，持續滾動調整進出港船舶管制。