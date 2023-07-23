晶圓代工廠H2不旺 今年衰退恐大於半導體

受客戶下單謹慎影響，晶圓代工廠下半年營運表現恐將旺季不旺，扣除記憶體部分，晶圓代工業今年營收下滑幅度將大於半導體業整體水準。

晶圓代工廠台積電與力積電法人說明會於上週陸續舉行，聯電將接棒於7月26日舉行法說會，世界先進預計於8月1日召開法說會。

台積電與力積電對於下半年營運展望皆持保守看法，台積電雖然看好第3季在人工智慧（AI）需求增加，以及3奈米強勁成長，第3季業績可望止跌回升，不過季營收將約167億至175億美元，以中間值171億美元計，季增約9.1%，增幅較傳統季節性水準溫和。

台積電第4季業績可望進一步回升，但下半年美元營收將僅較上半年增加1成左右水準，與先前外界期待的2成有不小的落差。台積電因而再度下修全年營運目標，美元營收減幅恐擴大至10%。

力積電同樣感受到市場需求旺季不旺情況，指出目前缺乏長期需求訊號，沒有超過1季的長期訂單，第3季營運展望保守，預期營收將小幅震盪，下半年營運狀況將與第2季相當。

聯電曾多次表示，手機市況低迷，先前狀況較佳的車用及工業市場，在庫存建置完備後，需求出現停滯情況，第3季整體需求未見到強勁復甦情況。

世界先進也指出，通膨、升息會影響終端市場購買力和消費意願，下半年將溫和復甦，回溫力道較幾個月前多一點變數。市場預期，聯電和世界先進對於未來景氣恐難有樂觀期待。

受晶圓代工廠客戶下單謹慎影響，台積電預估，今年晶圓代工業營收恐將減少中十位數百分比（約14%至16%），減幅將高於不計記憶體的半導體業中個數百分比（約4%至6%）水準。

台積電副總經理暨財務長黃仁昭說明，個人電腦及電視市況雖有回溫，但客戶並未下更多單，還在銷售庫存，是影響晶圓代工廠營運表現不如預期的主因。

因客戶下單謹慎，存貨消化時間較預期久，第3季庫存水位可望降至健康水位，第4季將更加健康，未來復甦力道可望更強勁。