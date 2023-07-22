汽車零配件廠拚綠電 太陽能扮要角

汽車零配件台廠積極布局綠電，初期階段以布建太陽能發電為主，提升再生能源使用比例，東陽今年綠電可占總用電量8%以上，巧新中長期目標熔煉廠將100%使用綠電。

汽車零配件廠東陽能源使用包含電力、天然氣及柴油，其中電力使用量最大，主要用在空調系統及生產機台，天然氣用於廠內烤爐、空污防治設備及鍋爐作為燃料使用，柴油主要使用於車輛。

東陽集團積極布局太陽能綠電，在2022永續報告書中，東陽指出2022年之前已設置綠電太陽能發電1997kV，占公司用電契約容量9%以上。

今年東陽持續在廠區屋頂裝設太陽能，減少碳排放，規劃今年產生綠電244萬度，目標占全公司總用電量8%以上，並持續擬定未來計畫，達到持續節能減碳目標。

車燈大廠堤維西屬於非高耗能產業，能源使用主要包括外購電力、汽油、柴油，外購電力主要購於台電，汽油、柴油用於公務車。

堤維西預計導入再生能源建置，其中以太陽能發電自用為主，並汰換廠務節能設備，長期目標增設儲電設備。

二極體廠朋程2020年在南崁廠及南崁二廠自發性設置343kW太陽能設備，2022年發電量36萬7325度，今年在南崁三廠增設太陽能120kW，逐步提升再生能源比例。朋程承諾2030年使用50%綠電，未來朝向淨零目標邁進。

汽車鍛造輪圈廠巧新科技積極布局再生能源裝置，今年將完工發電自用，巧新也為再生鋁料設定中長期目標，規劃未來熔煉廠將100%使用綠電，降低總體碳排放量。

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