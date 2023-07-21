四大國營事業 政院拍板年終最高4.4個月

經濟部國營會今天表示，行政院已核定111年經濟部所屬台電、中油、台糖、台水等4家國營事業工作考成均為甲等，依規定核發至多2個月的考核獎金，加上績效獎金2.4個月，最多可領到4.4個月年終獎金。

國營事業年終獎金分為考成獎金與績效獎金，經濟部每年均依據「經濟部所屬事業工作考成實施要點」，針對台電、中油、台糖、台水4家事業整體經營表現情形，包括業務經營、財務管理、生產管理、企劃管理、人力資源管理、環保工安及其他等7大面向，訂定多項細部指標，進行綜合考評。

國營會透過新聞稿表示，111年虧損的台電及中油，主要是配合政府穩定物價政策，吸收國際燃料價格大漲的成本，分別高達新台幣2,675億元及2,997億元，經專家學者組成的「經營績效獎金審議會」審議上述原因無關公司實際經營績效，不應影響2家公司工作考成相關財務指標評分。

值得注意的是，台電去年曾發生303停電事件，經濟部已在「提高供電可靠度」、「發電機組可用率」、「電力供應穩定策略」以及「顧客滿意度」等指標加重扣分。

不過，國營會表示，台電全年配合政府推動多項重大績效，包括動員近500人參與「屏鵝公路纜線141公里地下化」，僅半年即完成屏鵝公路全線地下纜線改接的艱鉅任務，又積極發展綠色再生能源，111年度再生能源發電量提高至63.2億度，以及台南鹽田光電儲能系統、路園配電變電所儲能系統提前加入系統等，經綜合考量仍給予甲等獎勵。

經濟部補充，國營事業年度工作考成列甲等，全公司依規定可核發總額2個月的考核獎金，但個別員工按所屬單位、個人表現不同，最終領到獎金也不同；考績不好的員工可能完全沒有獎金，而25%的員工會因個人考績乙等，領到的考核獎金在1.5個月以下。

至於與停電等重大事件有關人員及主管的獎金，也會有不同程度的減少。

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