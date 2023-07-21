高雄港外貨輪沉沒 上千空貨櫃油汙南漂

帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海進水沉沒，船上1,349只貨櫃往南漂流，可能撞到中油大林廠外海浮筒，且船艙仍有逾400噸油料，高雄港已派員打撈，圍設攔油索。

「天使輪」昨天上午於高雄港外海因進水傾斜，海巡人員優先將船上19名船員救起上岸後，船艙仍持續嚴重進水，至今天凌晨0時許時已呈半沉沒，僅剩船首還浮在水面。

高雄港務分公司今天中午再度發布新聞稿說明後續處置，「天使輪」船上共1,349只20呎空貨櫃，但因船身進水傾斜沉沒，船上空貨櫃漂流於海面上。目前漂流貨櫃方向暫不影響第一、二港口進出，高港也於航道周邊派警戒船在旁觀測戒護，並通知過往船舶留意貨櫃漂流情況，如有發現相關礙航物立即通報。

高雄港指出，目前漂流貨櫃多集中漂流至中油外海浮筒附近水域，已緊急洽請港區工作船業者協助進行貨櫃拖帶進港上岸放置。

此外，「天使輪」殘留低硫燃油393.4公噸、輕柴油98.1公噸、潤滑油0.348公噸。為防止油污漂浮擴散港已於沉船水域圍設攔油索。

高雄港表示，考量海域船舶及海洋環境安全，將緊急採購程序辦理落海貨櫃打撈，以及船上殘油抽除事宜，並請船務代理商「伍航船務」儘速請船東回覆船體打撈、落海空櫃打撈及油污染應處事宜。