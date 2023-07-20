群聯、超微洽談AI新技術 潘健成賣關子

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今天獲頒國立陽明交通大學榮譽博士學位，出席典禮的快閃記憶體控制晶片大廠群聯執行長潘健成說，群聯正與超微洽談人工智慧（AI）技術合作，需要時間及實際成果證明，會持續投資相關研發。

潘健成接受媒體採訪表示，快閃記憶體（NAND Flash）在所有系統都是必要零件，現在市場瘋AI，與快閃記憶體沒有直接關係，「但是我們（群聯）找到一個直接關係」，正在與超微洽談，還需要時間證明，可能是很大的改變，目前不方便透露技術細節。

他說，群聯也在找自己的出路，市場上大約90%的繪圖處理器（GPU）控制在輝達（NVIDIA）手上，後進者要追趕會更辛苦，要加倍努力走出不一樣的路。

潘健成昨晚出席蘇姿丰為合作夥伴舉辦的晚宴，據他觀察，與會者很多都是交大校友，包括代工廠仁寶總經理翁宗斌、電腦品牌廠宏碁總經理簡慧祥等，未來可以加強產學合作，對台灣是好事。

被問到外商待遇通常優於台廠，恐搶走人才，潘健成認為，福利不只包括薪資所得，整體待遇其實各有千秋，台廠通常更願意照顧員工，在景氣不好的時候還願意撐下去，與外商不同。

談到下半年景氣，他表示，消費市場確實有慢慢回溫，這時候快閃記憶體產業要考慮是否繼續投資技術，也要看財務體質和客戶關係夠不夠好，如果熬過去就是贏者全拿。

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