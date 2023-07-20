研調:7月下旬電視面板續漲 估Q3增7至8%

研調機構集邦科技今天公布7月下旬面板報價，電視面板較7月上旬上漲，預期第3季報價將較第2季增加7至8%。

集邦科技研究副總經理范博毓表示，第3季電視面板採購動能續強，在需求增長下，面板廠對漲價的信心更充足，第3季力拚電視面板轉虧為盈的態度也更加堅定，預估第3季價格較第2季增加7至8%。7月電視面板價格部分，32吋漲2美元，43吋漲3美元，50、55吋均漲6美元，65吋漲7美元，75吋漲8美元。

范博毓指出，液晶顯示器（Monitor）面板接續前幾個月的調漲，各面板廠在7月依然釋放續漲想法，不過目前商務機種市場需求依然疲弱，僅消費機種市場需求較活絡，因此以消費性機種為主的品牌或是規模較小的2、3線品牌被面板廠調漲的機率較高，同時上漲的幅度預期也不會太大。

他說，目前調查結果顯示7月液晶顯示器面板價格，不含背光模組產品調漲約0.2至0.5美元不等；具模組產品部分，21.5吋調漲0.2美元，23.8吋調漲0.2美元，27吋仍持平。

至於筆電面板，進入第3季後，面板廠開始釋放調漲筆電面板漲價的想法。不過若以面板出貨來看，第2季品牌客戶在庫存逐漸去化下，加大面板採購需求，出貨季增超過30%，但進入第3季後，品牌客戶對於下半年的需求抱持較謹慎態度，面板出貨預計季增僅約3%。

因此，集邦預期筆電品牌商與面板廠在價格調漲上仍將有一番角力。目前可以觀察到低階廣視角產品無論是高畫質或超高畫質機種的需求，都較高階廣視角機種需求好，因此預期品牌客戶多半可接受低階廣視角面板價格微幅上漲。

集邦預期7月筆電面板價格，主流尺寸14吋與15.6吋低階廣視角機種價格有望微幅上調0.1美元，至於高階廣視角機種仍然持平。

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