防疫險危機 金管會拍板資本計算彈性減壓

防疫雙險釀逾新台幣2700億元天價理賠金，針對國際再保尚未攤回賠款，金管會拍板資本計算彈性措施，若產險業評估有收回可能性，結算上半年RBC時可認列認許資產，有助產險業維持RBC水位，緩解增資壓力。

產險業界推估，防疫保單有分出給國際大型再保公司漢諾威的富邦產險、國泰世紀產險、兆豐產險、中信產險及泰安產險等，後續增資壓力可望因此舒緩，綜合檢視理賠金額及資本體質等指標，富邦產險及兆豐產險有望受惠最深。

根據產險公會統計，自2022年起至今年6月底止，防疫雙險理賠金額合計已達2716.4億元，其中再保應攤回賠款逾300億元，目前尚未完全攤回款項。

考量產險業與國際再保尚在協商溝通，金管會已拍板因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫保單產生的應攤回再保賠款與給付或應收再保往來款項，在最終確認應攤回再保賠款與給付或應收再保往來款項金額前，得實質評估可收回性後，認列為認許資產。

依照規定，保險業於每半營業年度終了後2個月內必須向金管會申報經會計師核閱的資本適足率（RBC）及淨值比，金管會要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得低於3%，2大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

「RBC」為保險業自有資本額除以風險資本額，若再保應攤回賠款超過一定期間未收回，按原先規定，產險業必須從認許資產踢除，轉列催收款。

影響所及，產險公司自有資本額縮水，RBC水位將往下掉，部分資本體質已承壓的產險公司可能再面臨新一波增資潮，金管會這紙函令將有效舒緩產險公司增資壓力。

這是防疫險風暴發生以後，金管會第4度出手透過財務監理措施協助產險業度過難關。第一波為2022年5月防疫險之亂剛起，金管會准許產險業收回重大事故及危險變動等特別準備金沖抵防疫險損失。

第二波為2022年9月金管會放寬遞延所得稅資產可一次認列，助產險業強化RBC，並准許產險業在「輕症居家照護比照一般住院」融通給付的自留理賠金額可減計保險安定基金提撥，減少產險業費用支出。

第三波為2022年10月，金管會考量防疫險理賠金額還在攀升，為讓產險業優先專注處理保戶權益，拍板推延保險業計提恐怖攻擊、傳染病及信用保證等3大巨災風險資本時程，由2022年延至2024年底前實施。

第四波即為此次資本計算通融措施，金管會6月29日發函，若產險業者評估有勝算收回防疫險再保攤回賠款，結算RBC時可認列為認許資產，為產險業增資壓力鍋減壓。根據金管會統計，2022年至目前為止，防疫險承保量前6大產險公司已現金增資1500億元。

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