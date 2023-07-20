英MI6前情報總監：中方決策影響力是它

英MI6前情報總監：半導體非影響美中衝突主要因素

英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）前行動與情報總監殷克斯特說，半導體不會是影響美中爆發衝突與否的直接因素，而「榮譽（面子）」對中方決策的影響力，往往被西方低估。

殷克斯特（Nigel Inkster）說，台灣喜愛將以台積電為代表的半導體產業比擬為「矽盾」；根據「矽盾論」，北京不會想見到台灣的半導體實力遭軍事衝突破壞、導致損人不利己的局面，因此會避免衝突發生。殷克斯特指出，這樣的評估恐怕是偏誤。

他認為，對中方而言，「榮譽（面子）」是其中一個主要驅動因素，而西方國家決策者往往不夠重視這一點。

曾派駐中國的殷克斯特在2006年退休前，曾在MI6服務超過30年，目前是英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）的網路安全與中國事務高階顧問，並代表英國政府從事對中1.5軌外交。

他之前在IISS倫敦總部發表聚焦美中科技競爭、「脫鉤」與「去風險」的演說，提到台灣在美中角力和全球供應鏈扮演的角色。

他曾在去年12月一場演說後接受中央社採訪表示，「民主」和「晶片」僅有助確保西方一定程度的支持，卻遠不足以保衛台灣。台灣強化自我防衛有利維持國際支持動能，但為此必須做的事還有很多。

他當時提到，北京已預設「美國會介入」台海衝突；無論美方是否採取「戰略模糊」，基本上都不影響北京進行相關軍事擘劃和準備。「收復」台灣是共軍現代化革新的主要動力，而北京對台灣的戰略意圖不會隨台灣內部政治情勢變化或選舉結果而改變。

近日在IISS演說時，殷克斯特指出，儘管在中、短期內，台積電的先進晶片製造難以被其他企業取代，全球晶片需求目前仍大幅集中在最高階以外的產品。

因此，中方的算計是，即便最壞的情況發生，中國仍能運用自身大量生產非高階晶片的能力應對，包括滿足軍事需求。更何況，缺乏相關生產設施的西方國家也會需要這類中國有能力製造的晶片。

殷克斯特提到，美國和西歐國家已體認到將半導體和其他產品的生產委外、交由其他國家代勞的代價，這些代價包括失去難以回復的技術和能力。許多國家如今追求提升在特定領域的「自給自足」，但殷克斯特認為，在先進半導體領域，這是不切實際的想法。

他示警，若國際競爭反倒抑制創新、增加成本、降低效率，則很有可能所有人最終都會是某種程度的輸家。他指出，事實上，在高科技領域，美國相關企業普遍排斥「脫鉤」。

殷克斯特舉例，當美國商務部宣布禁止對中國出口高階圖形處理器（GPU），輝達（NVIDIA）很快就推出替代產品，其規格恰好極度接近官方出口限制措施允許的最高值。